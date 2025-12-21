Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mỳ tại Quảng Ngãi: Thực phẩm nhiễm vi sinh vật

(Ngày Nay) - Kết quả kiểm nghiệm của ngành y tế Quảng Ngãi xác định vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mỳ Hồng Vân liên quan đến thực phẩm nhiễm vi sinh vật như Salmonella spp.
Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng.
Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng.

Ngày 20/12, Sở Y tế Quảng Ngãi đã có báo cáo công bố Kết quả điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ Hồng Vân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết quả kiểm nghiệm 8 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân): Có 4 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 1 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

Còn với 17 mẫu thực phẩm, có 1 mẫu chả bò, 1 mẫu chả heo, 1 mẫu bơ, 2 mẫu ớt rim dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 1 mẫu rau ngò, kết quả: dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus: 1,0x102 CFU/g; 01 mẫu rau ngò, kết quả: Bacillus cereus 8,0x101 CFU/g.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Với kết quả này, Sở Y tế Quảng Ngãi đã đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Thành tiến hành xử lý vi phạm đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm và một số hành vi liên quan theo quy định của pháp luật.

Lý do, cơ sở sản xuất do ông Nguyễn Hồng làm chủ cơ sở, có địa chỉ tại 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi sản xuất chả các loại, xíu mại, bơ, ớt rim… để cung cấp cho các điểm kinh doanh bánh mỳ (thuộc diện kinh doanh thức ăn đường phố) tại phường Cẩm Thành và một số xã, phường lân cận; các điểm kinh doanh này do ông Hồng làm chủ hoặc nhượng quyền; chưa chứng minh các giấy tờ liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, điều kiện nơi sản xuất, chế biến chưa bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở.

Trước đó, ngày 13/12, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận cấp cứu cho 15 trường hợp có các triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu.

Những người này đều khai họ đã ăn bánh mỳ tại tiệm bánh mỳ H.V tại các cơ sở khác nhau ở phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán những người này bị ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi có hơn 100 người bị ngộ độc phải đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, điều trị do ăn bánh mỳ cơ sở Hồng Vân.

