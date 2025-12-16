Gia tăng tai nạn lao động nghiêm trọng, nhiều trường hợp đứt lìa chi thể

(Ngày Nay) - Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận các trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng, gây đứt lìa cẳng tay, cẳng chân, bàn tay, bàn chân… để lại hậu quả nặng nề cho người lao động.

Liên tiếp nhiều trường hợp bị đứt lìa tay, chân do tai nạn lao động

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thời gian qua, khoa Chấn thương chỉnh hình và khoa Chỉnh hình vi phẫu của bệnh viện đã liên tục tiếp nhận và phẫu thuật vi phẫu thành công cho nhiều nạn nhân bị đứt lìa chi thể do tai nạn lao động. Các ca phẫu thuật bao gồm nối cẳng chân, bàn chân, cẳng tay và nhiều trường hợp tổn thương phức tạp khác.

Cụ thể, vào cuối tháng 11/2025, anh T. V. B. (35 tuổi, ngụ Củ Chi), công nhân làm việc tại một xưởng chế biến hành tây, gặp tai nạn lao động nghiêm trọng trong lúc vận hành máy sấy công nghiệp. Chỉ trong khoảnh khắc sơ ý, cẳng tay phải của anh bị máy cuốn và đứt lìa tại chỗ. Ngay sau tai nạn, các đồng nghiệp đã nhanh chóng băng bó tạm thời để cầm máu và khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó không lâu, anh T. V. L. (43 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cũng gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang cắt cỏ tại khuôn viên công ty. Theo lời kể của nạn nhân, trong quá trình vận hành, lưỡi máy cắt cỏ va chạm vào vật thể cứng dưới mặt đất khiến máy rung giật mạnh, lưỡi cắt bị gãy, văng ra và chém đứt lìa bàn chân phải. Anh L. được đồng nghiệp sơ cứu ban đầu tại phòng y tế công ty và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, khẩn trương cầm máu, ổn định tình trạng và đưa người bệnh lên phòng mổ để tiến hành nối bàn chân.

Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Phước Bình, khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, thời gian gần đây khoa liên tiếp tiếp nhận các trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt lìa hoặc đứt lìa gần cổ chân, bàn chân do tai nạn lao động, chủ yếu liên quan đến máy cắt cỏ. Chỉ trong một tuần cuối tháng 11/2025, khoa đã phải kích hoạt quy trình báo động đỏ ngay tại khoa Cấp cứu, phối hợp với khoa Gây mê Hồi sức và khoa Phẫu thuật mạch máu để phẫu thuật cấp cứu cho hai trường hợp: một bệnh nhân nam 57 tuổi (ngụ TP Hồ Chí Minh) bị đứt lìa cổ chân và một bệnh nhân nam 46 tuổi (ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng chân, đều do máy cắt cỏ gây ra.

Tương tự, tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ đã tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động đặc biệt thương tâm. Chỉ vì một phút bất cẩn, người đàn ông đang trong độ tuổi lao động, là trụ cột của gia đình, đã phải mất vĩnh viễn cẳng tay, để lại hậu quả nặng nề cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Đó là trường hợp bệnh nhân L. V. G. (37 tuổi) bị tai nạn trong quá trình làm việc với máy nghiền vỏ dừa. Trước đó, ngày 9/12, do bất cẩn khi vận hành máy, bệnh nhân bị máy nghiền ép dập nát cánh tay trái. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy, bệnh nhân tự chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh cấp cứu vào khoảng giờ thứ 5 sau tai nạn.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng vết thương dập nát phức tạp, rất nặng từ cẳng tay đến bàn tay trái. Xương tay bị nát, đứt thành nhiều đoạn, mô mềm dập nát nghiêm trọng, tím tái, dính nhiều đất cát và dầu nhớt. Do mức độ tổn thương quá nặng, không còn khả năng bảo tồn chi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật làm mỏm cụt ngang khuỷu tay trái nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh.

Phẫu thuật nối chi và sơ cứu đúng cách nâng cao cơ hội hồi phục

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Tấn Thạnh, Trưởng khoa Chỉnh hình vi phẫu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh viện nằm gần các khu công nghiệp trọng điểm cửa ngõ phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh và khu dân cư đông đúc nên mỗi năm thường xuyên tiếp nhận các ca cấp cứu đứt lìa chi thể do tai nạn lao động hoặc chấn thương sinh hoạt, ẩu đả, với tổn thương đa dạng từ bàn tay, bàn chân, cẳng tay đến các ngón chi.

Theo bác sĩ, phẫu thuật nối chi là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm. Trong các ca tai nạn lao động, êkíp thường đối mặt với nhiều thách thức: mức độ tổn thương nghiêm trọng ở mạch máu, thần kinh và phần mềm; nguy cơ nhiễm trùng do dị vật, dầu mỡ cùng áp lực về thời gian và thủ tục pháp lý, bởi “thời gian vàng” để nối chi chỉ 6 giờ.

“Nhờ đội ngũ bác sĩ chỉnh hình vi phẫu giàu kinh nghiệm, tuân thủ phác đồ kháng sinh nghiêm ngặt và quy trình báo động đỏ, bệnh viện đã thành công trong nhiều ca nối chi. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các êkíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu giúp chi thể hồi phục, giảm di chứng, mang lại cơ hội sống và hòa nhập cho người lao động”, bác sĩ Thạnh cho biết thêm.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Phước Bình cho biết việc sơ cứu đúng cách ngay tại hiện trường đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phẫu thuật và cơ hội hồi phục cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, thực tế, nhiều bệnh nhân sơ cứu không đúng quy trình, như: bỏ chi vào túi nilon mà không làm lạnh; bỏ trực tiếp chi vào thùng đá lạnh, khiến mô bị bỏng lạnh; garô quá lâu không được theo dõi; chi dính đất cát, cỏ, bùn… Những yếu tố này làm tăng nguy cơ tổn thương mô và kéo dài thời gian mổ.

Theo đó, để tăng cơ hội phẫu thuật bảo tồn phần chi thể đứt rời thành công, người bệnh và người nhà cần lưu ý băng cầm máu vùng tổn thương; bảo quản phần chi đứt lìa đúng cách như bọc chi thể trong lớp vải sạch hoặc gạc y tế rồi cho vào túi nilông, đặt túi trong thùng nước đá lạnh. Tránh để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá và đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Từ những vụ tai nạn lao động, đặc biệt các trường hợp đứt lìa chi do máy cắt cỏ, các chuyên gia khuyến cáo công nhân, lao động tự do và người làm việc nhà cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn lao động. Người sử dụng máy cắt cỏ nên mang giày bảo hộ hoặc ủng cao su để giảm nguy cơ chấn thương, đồng thời không tháo bỏ các bộ phận bảo vệ của máy, như máng chắn phía sau.

Bác sĩ nhấn mạnh, dù sử dụng loại thiết bị nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ và vận hành máy đúng hướng dẫn, nhằm tránh tai nạn đáng tiếc cho bản thân và gia đình.