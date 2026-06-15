Truyền thông Hàn Quốc: Nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác với Tập đoàn FLC

(Ngày Nay) -Đài truyền hình KNN Hàn Quốc cho biết, các doanh nghiệp nước này mong muốn hợp tác với Tập đoàn FLC và các tỉnh thành Việt Nam, mở rộng hiện diện tại thị trường có nhiều điểm tương đồng cả về văn hoá và kinh doanh.

Đài truyền hinh KNN Hàn Quốc vừa phát một phóng sự dài đánh giá cao sự kiện Xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC tại Seoul ngày 12/06/2026 vừa qua.

KNN đánh giá FLC là một Tập đoàn lớn của Việt Nam, đã xúc tiến đầu tư tại thị trường Hàn Quốc từ năm 2017 và đạt được những kết quả tích cực.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói với phóng viên KNN trong những năm tới FLC sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực: Bất động sản nghỉ dưỡng; Du lịch; Golf và dịch vụ Logistics cho các khu nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn FLC.

Theo KNN, các DN Hàn Quốc, đặc biệt doanh nghiệp khu vực Busan và Gyeongnam cũng bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam và mở rộng hiện diện tại thị trường này.

Ông Park Woo Taek, giám đốc doanh nghiệp môi trường Hàn Quốc nhận xét: “FLC là doanh nghiệp có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn hợp tác với FLC trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.”

KNN cũng nhận định FLC từng trải qua giai đoạn tái cơ cấu với nhiều khó khăn, và việc đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc có thể là cơ hội để tập đoàn này tăng tốc trở lại, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Theo KNN, Việt Nam hiện là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Việt Nam – Hàn Quốc tháng 4/2026, hai nước đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 150 tỷ USD thương mại song phương. Hai bên đã công bố sẽ tăng cường hợp tác đầu tư trong nhiều lĩnh vực chiến lược như năng lượng, hạ tầng và khoa học công nghệ.

Thời gian gần đây Việt Nam đang chuyển dịch từ một điểm đến sản xuất sang điểm đến để sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, nhờ sự phát triển của hạ tầng, đô thị và sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch.

Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam, với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, golf, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm.

Sự kiện xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn mới, không chỉ dừng lại ở nguồn vốn đầu tư, mà còn bao gồm kinh nghiệm quản trị, vận hành, thiết kế sản phẩm, công nghệ, tiêu chuẩn dịch vụ, phát triển thị trường và kết nối hàng không.