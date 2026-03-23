Tuổi trẻ cả nước sôi nổi hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

(Ngày Nay) - Tuổi trẻ các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, khám bệnh miễn phí và hỗ trợ người dân khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), ngày 22/3, tuổi trẻ cả nước tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm vì cộng đồng.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; chú trọng giáo dục truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc; nâng cao khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Cùng với đó, tuổi trẻ Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên yếu thế, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng hành thực chất với đoàn viên, thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; là bệ phóng cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo; phối hợp khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ pháp lý, chuyển giao công nghệ...

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng cùng ôn lại truyền thống 95 năm qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh.

Tuổi trẻ quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc tự hào là cái nôi của những phong trào cách mạng với những tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt; tự hào về tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của những người con quê hương như Ngô Gia Khảm, Nguyễn Văn Ty, Chu Văn Mùi. Bắc Ninh còn là nơi khởi nguồn của những phong trào đã đi vào lịch sử tuổi trẻ cả nước như: “Nghìn việc tốt,” “Trần Quốc Toản,” “Áo lụa tặng bà”..

Bước vào thời kỳ hội nhập, lớp lớp thanh niên Bắc Ninh tiếp tục viết tiếp truyền thống cha anh với những tấm gương ngời sáng như vận động viên Điền kinh Nguyễn Thị Oanh với 15 tấm Huy chương Vàng SEA Games; những chủ nhân của Huy chương Vàng Olympic quốc tế như em Ngô Quang Vinh, Nguyễn Công Vinh, Thân Thế Công…

Những tấm gương đó là minh chứng sống động nhất cho một thế hệ thanh niên Bắc Ninh “Bản lĩnh-Khát vọng-Trí tuệ và Dấn thân.”

Nhân dịp này, nhiều cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; Ban tổ chức trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh” cho 10 cá nhân; Tuyên dương cán bộ Đoàn và mô hình tiêu biểu trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên...

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” cùng chung tay bảo vệ môi trường

Trên tuyến biên giới đất liền và biển của tỉnh Quảng Trị, các chi đoàn cơ sở trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương triển khai các hoạt động của tuổi trẻ, chung tay góp phần cải thiện môi trường, xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Các chi đoàn cơ sở như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Ba Nang, Ba Tầng, Hướng Phùng, Cồn Roàng, Cà Roòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã tổ chức dọn vệ sinh, phát quang đường liên thôn, các tuyến đường, khu dân cư; trồng thêm cây xanh, chỉnh trang khuôn viên trường học, xây dựng hàng rào và xử lý các điểm rác thải đảm bảo sạch, đẹp.

Đoàn Thanh niên thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vệ sinh bãi biển Nhật Lệ.

Ở khu vực biên giới biển, các chi đoàn cơ sở thuộc các đồn như Đồn Biên phòng Lý Hòa, Hải đội Biên phòng 1, Cửa khẩu Cảng Gianh, Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Cửa Tùng, Hải An, Cồn Cỏ, Hải đội 2, Ngư Thủy và Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai hiệu quả hoạt động làm sạch môi trường biển; thu gom rác thải tại các tuyến đường, khu dân cư, chợ, trồng cây xanh...

Các hoạt động thu hút sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị cũng lồng ghép tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên và “Tháng Ba biên giới” năm 2026, tại Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ tổ chức chương trình kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên hai đơn vị và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Chương trình được tổ chức nhằm hướng về nhân dân khu vực biên giới biển, với tổng kinh phí thực hiện trên 300 triệu đồng.

Phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm vì cộng đồng, tuổi trẻ các đơn vị đã mang đến nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho đời sống người dân địa phương.

Đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 50 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho các hộ gia đình chính sách...

Bên cạnh công tác chăm lo an sinh xã hội, chương trình còn tổ chức ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển.”

Hoạt động này được lồng ghép hiệu quả với công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Trần Đề, nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng...

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, chương trình không chỉ trực tiếp nâng cao đời sống nhân dân mà còn góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới biển.