Tỷ phú Elon Musk đối mặt khoản bồi thường hàng tỷ USD

(Ngày Nay) - Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ ngày 20/3 đã xác định tỷ phú công nghệ Elon Musk có hành vi gây hiểu lầm đối với các cổ đông của Twitter, khiến giá cổ phiếu của công ty này sụt giảm trong thời điểm ông đang chuẩn bị thực hiện thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD.
Phán quyết được đưa ra sau phiên xét xử kéo dài 3 tuần tại tòa án liên bang ở San Francisco, trong đó bồi thẩm đoàn kết luận hai bài đăng trên mạng xã hội của ông Musk vào tháng 5/2022 chứa thông tin sai lệch, góp phần khiến cổ phiếu Twitter lao dốc. Theo phán quyết, ông Musk đã vi phạm quy định về chứng khoán khi đưa ra các tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm có tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu. Điều này có thể khiến ông phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới hàng tỷ USD, tùy theo mức thiệt hại được xác định.

Đội ngũ luật sư của tỷ phú Elon ông Musk cho biết sẽ kháng cáo. Trong khi đó, ông Musk - người đã hoàn tất việc mua lại Twitter vào cuối tháng 10/2022 và đổi tên nền tảng này thành X - chưa đưa ra bình luận chính thức.

Vụ kiện tập thể trên do nhà đầu tư Giuseppe Pampena đứng đơn, đại diện cho những người đã bán cổ phiếu trong giai đoạn từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 10/2022. Vụ kiện cáo buộc ông Musk cố tình gây áp lực làm giảm giá cổ phiếu Twitter nhằm tạo lợi thế trong đàm phán lại giá mua hoặc tìm cách rút khỏi thỏa thuận. Trong quá trình này, ông từng tuyên bố thương vụ tạm dừng để chờ xác minh tỷ lệ tài khoản “bot” – một động thái mà phía nguyên đơn cho rằng nhằm gây sức ép lên ban lãnh đạo công ty.

Đây được xem là một trong những thất bại pháp lý hiếm hoi của ông Musk – người thường được mệnh danh là “Teflon Elon” nhờ nhiều lần vượt qua các vụ kiện tương tự. Trước đó, năm 2023, ông từng được tuyên vô tội trong một vụ kiện liên quan đến các phát ngôn về việc đưa Tesla trở thành công ty tư nhân.

Theo ước tính của Forbes, tài sản của ông Musk hiện vào khoảng 839 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phần tại các doanh nghiệp như công ty sản xuất xe điện Tesla và công ty khai phá không gian SpaceX.

