Ukraine cần chiến thuật mới để chặn đà tiến của Nga

(Ngày Nay) - Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho rằng Kiev cần tăng mạnh số lượng thiết bị bay không người lái (UAV) và thay đổi chiến thuật để chặn đà tiến của Moskva.

Reuters đưa tin, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko nhấn mạnh khi mùa Đông cận kề và Nga điều chỉnh chiến thuật, Kiev cần tăng mạnh số lượng thiết bị bay không người lái (UAV) và thay đổi chiến thuật để chặn đà tiến của Moskva.

Ông Pivnenko đã thừa nhận Nga vẫn vượt trội về nhân lực sau gần 4 năm chiến tranh ở Ukraine, trong khi hai bên đạt thế cân bằng về UAV tại các chiến trường chủ chốt.

Ông lưu ý Nga đang đổi chiến thuật tại Pokrovsk, đưa quân vào theo nhóm nhỏ và dựa vào UAV để yểm trợ và xác định mục tiêu.

Để đối phó tình trạng thiếu hụt binh lực, Ukraine cần nhanh chóng tận dụng sự thay đổi công nghệ và chiến thuật, cũng như có cách phối hợp hiệu quả hơn các “tầng” hoạt động của UAV tránh chồng chéo.

Kể từ khi được bổ nhiệm năm 2023, ông Pivnenko tập trung vào việc tăng số lượng và chủng loại UAV, mở rộng huấn luyện và cải thiện tinh thần binh sỹ.

Ông cho rằng quân đội cần linh hoạt, hành động nhanh và trao cơ hội cho các chỉ huy trẻ quyết đoán hơn.