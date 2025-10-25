Vấn nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến gia tăng tại khu vực Tây Phi

(Ngày Nay) - Nạn buôn bán người và lợi dụng công dân các nước Tây Phi để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc mại dâm là một vấn nạn nghiêm trọng tại Ghana. Trong nhiều năm qua, giới chức quốc gia Tây Phi này liên tục tiến hành các chiến dịch truy quét, song nạn buôn người vẫn diễn biến phức tạp, gây lo ngại về an ninh trong khu vực.
Cảnh sát Ghana ngày 23/10 thông báo đã giải cứu 57 công dân Nigeria, độ tuổi từ 18 đến 26, bị buôn bán sang quốc gia này và bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc điều hành đường dây tội phạm mạng và buôn người.

Cục Điều tra Hình sự Ghana cho biết ngày 22/10, lực lượng chức năng đã đột kích một tòa nhà ở ngoại ô thủ đô Accra, nơi các nạn nhân bị giam giữ và ép làm việc, thu giữ 77 máy tính xách tay, 38 điện thoại di động, 2 ô tô, 3 tivi và nhiều thiết bị kết nối Internet khác. Các nghi phạm được cho là đã dụ dỗ các nạn nhân bằng lời hứa việc làm lương cao và nhiều cơ hội khác tại Ghana.

Tất cả các nạn nhân được giải cứu đều nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, thời điểm họ được đưa về nước vẫn chưa được công bố.

Bất chấp nhiều chiến dịch trấn áp của cảnh sát, vấn nạn buôn bán người và lợi dụng công dân Tây Phi để lừa đảo trực tuyến hoặc mại dâm vẫn diễn biến phức tạp ở Ghana. Đầu năm nay, Bộ Giới, Trẻ em và Bảo vệ Xã hội Ghana cho biết, trong giai đoạn 2023-2024, cơ quan này đã truy tố 79 vụ và thi hành 54 bản án liên quan đến buôn người.

Tháng trước, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cũng đã phối hợp truy quét tội phạm mạng tại châu Phi, bắt giữ 260 người tại 14 quốc gia, bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào hơn 1.400 nạn nhân, chiếm đoạt gần 2,8 triệu USD.

