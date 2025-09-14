Văn Phú đồng hành cùng phường Nam Sầm Sơn tổ chức giải chạy Vlasta Race - Nam Sầm Sơn 2025

(Ngày Nay) - Chào mừng năm Du lịch biển Thanh Hóa 2025 và hưởng ứng chủ trương phát triển thể thao cộng đồng gắn với du lịch – văn hóa, UBND phường Nam Sầm Sơn phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú tổ chức Giải chạy Vlasta Race - Nam Sầm Sơn vào ngày 21/9/2025.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 3.000 vận động viên, người yêu thể thao và du khách cả nước, hứa hẹn mang đến một ngày hội thể thao – văn hóa độc đáo & sôi động bên bờ biển xứ Thanh. Đây không chỉ là một giải chạy bộ, mà còn là dịp để cộng đồng cùng lan tỏa tinh thần khỏe mạnh, trẻ trung và khát vọng vươn ra biển lớn, đúng với bản sắc của vùng đất biển Nam Sầm Sơn đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Khám phá cung đường biển – Trải nghiệm văn hóa làng chài

Điểm nhấn đặc biệt của Vlasta Race - Nam Sầm Sơn 2025 nằm ở cung đường chạy ven biển mới mẻ, trải dài qua những bãi cát trắng mịn, hàng dừa xanh mát và không gian biển trời khoáng đạt. Các vận động viên sẽ chinh phục hai lựa chọn cự ly gồm 5km và 10km, phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn runner chuyên nghiệp.

Trên từng bước chạy, người tham gia sẽ cảm nhận trọn vẹn nhịp sống rộn ràng của vùng biển xứ Thanh – từ tiếng sóng vỗ bờ, hình ảnh ngư dân ra khơi, đến bầu không khí phấn khởi của du khách và người dân địa phương. Mỗi cột mốc trên đường chạy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là một hành trình trải nghiệm văn hóa làng chài, nơi truyền thống gắn kết hài hòa với hiện đại.

Giải chạy còn được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo với hệ thống trạm tiếp nước, trạm y tế và các khu vực trải nghiệm bên lề như khu chụp ảnh “Catch the Wave” hay thử thách “Aqua Adventure”, tạo nên những khoảnh khắc đa giác quan khó quên cho cả vận động viên và khán giả.

Với quy mô và sự đầu tư bài bản, Vlasta Race – Nam Sầm Sơn 2025 hứa hẹn trở thành một trong những giải chạy ven biển hấp dẫn bậc nhất miền Bắc, nơi thể thao kết hợp cùng du lịch để tạo dấu ấn lâu dài cho thương hiệu du lịch biển Thanh Hóa.

Văn Phú: Xây dựng cộng đồng từ những hoạt động vị nhân sinh

Sau thành công của hai giải chạy cộng đồng tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) thu hút hàng nghìn vận động viên, Văn Phú tiếp tục đưa mô hình này đến với Nam Sầm Sơn. Đây là minh chứng rõ ràng cho triết lý phát triển “bất động sản vị nhân sinh” mà doanh nghiệp đã kiên định trong hơn 20 năm qua – lấy con người làm trung tâm, cộng đồng làm nền tảng và phát triển bền vững làm sứ mệnh lâu dài.

Đại diện Văn Phú chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng thể thao là chiếc cầu nối hiệu quả giữa sức khỏe, tinh thần cộng đồng và giá trị phát triển bền vững. Vlasta Race – Nam Sầm Sơn 2025 không chỉ là một giải chạy, mà còn là dịp để Văn Phú đồng hành cùng chính quyền địa phương, kiến tạo một môi trường sống chất lượng, gắn kết và tràn đầy năng lượng tích cực.”

Sự chuyên nghiệp của Văn Phú được thể hiện trong từng chi tiết: từ khâu thiết kế cung đường, kiểm soát an toàn, tổ chức vận hành, đến việc lồng ghép các hoạt động trải nghiệm và văn hóa địa phương. Tất cả nhằm đem lại một sự kiện thể thao – văn hóa đẳng cấp, vừa thu hút cộng đồng runners, vừa nâng tầm hình ảnh Nam Sầm Sơn trên bản đồ du lịch – thể thao quốc gia.

Vlasta - Sầm Sơn: Biểu tượng cho lối sống xanh, khỏe và gắn kết

Giải chạy mang tên Vlasta Race - Nam Sầm Sơn 2025 cũng là lời giới thiệu sống động về dự án khu đô thị ven biển Vlasta - Sầm Sơn mà Văn Phú đang kiến tạo tại Thanh Hóa. Được quy hoạch đồng bộ, hài hòa với thiên nhiên và tích hợp đầy đủ tiện ích hiện đại từ thương mại đến thể thao và giải trí – Vlasta không chỉ là nơi an cư mà còn hướng đến trở thành cộng đồng đáng sống, bền vững.

Với dự án này, Văn Phú mong muốn không chỉ thay đổi diện mạo đô thị ven biển Thanh Hóa, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của địa phương. Vlasta – Sầm Sơn chính là minh chứng cho tầm nhìn đưa bất động sản trở thành “điểm đến văn hóa” – nơi mỗi cư dân vừa tận hưởng không gian sống chất lượng, vừa gắn kết với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sống khỏe – sống xanh.

Vlasta Race - Nam Sầm Sơn 2025 vì thế không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là “bước chạy” của niềm tin và khát vọng: tin vào sự phát triển bền vững của Nam Sầm Sơn, khát vọng vươn ra biển lớn của Thanh Hóa, và hành trình của Văn Phú trong việc xây dựng những cộng đồng nhân văn, gắn kết và thịnh vượng.