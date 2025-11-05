Vàng Ngọc Hải và vàng Ngọc Thẩm bị phạt hơn 1,7 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 13 vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn; qua đó xử phạt Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

PNJ và Eximbank kinh doanh vàng ra sao?

Từ ngày 16/9 đến 1/10/2025, đoàn tiến hành thanh tra trực tiếp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận có địa chỉ ở P.5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; nay là P.Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

PNJ Tiền Giang được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm 2006, ngành nghề chính là kinh doanh vàng. Tại thời điểm thanh tra, PNJ Tiền Giang có mạng lưới hoạt động gồm một chi nhánh chính và hai điểm kinh doanh tại Đồng Tháp.

Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 13 kết luận, PNJ Tiền Giang cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về kết quả kinh doanh vàng.

Công tác phòng chống rửa tiền của PNJ Tiền Giang được triển khai đầy đủ và cơ bản phù hợp với Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; chấp hành các quy định pháp luật về kế toán, sử dụng hoá đơn, kê khai và quyết toán thuế; niêm yết bán đúng giá niêm yết...

“Đơn vị không phát sinh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chưa có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, nâng giá gây bất ổn thị trường vàng”, thông báo kết luận thanh tra nêu.

Cùng thời điểm, đoàn của Ngân hàng Nhà nước khu vực 13 cũng tiến hành thanh tra Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tiền Giang. Eximbank Tiền Giang có trụ sở ở P.Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp hoạt động từ năm 2008, là đơn vị dịch vụ ngân hàng và kinh doanh vàng miếng.

Tại thời điểm thanh tra, Eximbank Tiền Giang có một trụ sở chính và hai phòng giao dịch. Thông báo kết luận thanh tra cho thấy, đơn vị không phát sinh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chưa có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, nâng giá gây bất ổn thị trường vàng.

Không đánh giá rủi ro rửa tiền

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải (gọi tắt là Công ty Ngọc Hải) có địa chỉ ở P.Đạo Thành, tỉnh Đồng Tháp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng miếng, sản xuất và kinh doanh trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2001, vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Nguyên. Công ty có một trụ sở chính, bốn chi nhánh (ba chi nhánh ở Đồng Tháp và một chi nhánh tại Tây Ninh).

Ngoài những điểm làm được, làm tốt tương tự như PNJ Tiền Giang và Eximbank Tiền Giang thì trong thời kỳ thanh tra, Công ty Ngọc Hải bị xác định phát sinh các vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 13 kết luận doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền không đầy đủ; Không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;

Công ty Ngọc Hải không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; Không báo cáo đối với 32 giao dịch giá trị lớn; Không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền; Không lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng...

Đoàn thanh tra nhận định các vi phạm chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 13 quyết định xử phạt Công ty Ngọc Hải số tiền 775 triệu đồng.

Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn

Một doanh nghiệp khác cũng bị cơ quan thanh tra xác định mắc nhiều vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền là Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm (Công ty Ngọc Thẩm). Doanh nghiệp được thành lập năm 2002, trụ sở hiện nay ở P.Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật.

Công ty Ngọc Thẩm chuyên kinh doanh mua bán vàng miếng, sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Mạng lưới gồm năm chi nhánh, tám điểm kinh doanh tại năm tỉnh, thành phố và một văn phòng đại diện tại TP.HCM. Vốn điều lệ tại thời điểm thanh tra hơn 198 tỷ đồng.

Theo thông báo kết luận thanh tra, Công ty Ngọc Thẩm cũng có những vi phạm tương tự Công ty Ngọc Hải. Trong đó đáng chú ý là hành vi không thu thập, thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng với tổng cộng 1.662 giao dịch. Doanh nghiệp này cũng không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn; Không đánh giá rủi ro về rửa tiền...

Với những vi phạm kể trên, Công ty Ngọc Thẩm bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, thanh tra có văn bản đề nghị Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra, rà soát một số nội dung liên quan đến hoá đơn, chứng từ.

Hiện tại, Công ty Ngọc Thẩm và Công ty Ngọc Hải đã hoàn thành việc đóng phạt theo quy định. Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu hai doanh nghiệp thực hiện nhiều kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế, duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.