Venezuela kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt

Phát biểu trong cuộc gặp với một phái đoàn Colombia tại Caracas, bà Rodríguez nhấn mạnh các biện pháp cưỡng chế đơn phương không chỉ tác động đến người dân Venezuela mà còn ảnh hưởng đến kinh tế các nước trong khu vực, đặc biệt là Colombia. Bà cho biết những hạn chế này làm suy yếu nền kinh tế Venezuela, gây khó khăn cho người dân và tác động lan tỏa sang các nền kinh tế láng giềng.

Từ năm 2014, Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt khiến kinh tế Venezuela bị tê liệt, lạm phát tăng vọt lên 475% trong năm 2025. Cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này cũng bị xuống cấp nghiêm trọng do thiếu đầu tư, khiến sản lượng chỉ đạt vài triệu thùng mỗi ngày, dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.

Kể từ tháng 1/2026, Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ kéo dài 7 năm, cấp phép cho một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong nước theo các điều kiện nhất định. Ngày 13/3, Mỹ cũng cho phép nhập khẩu phân bón từ Venezuela, khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran làm tăng giá mặt hàng nông nghiệp quan trọng này.