Tổng thống Trump nói về "mối quan hệ ngoạn mục cho tất cả" giữa Mỹ và Venezuela

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có một cuộc điện đàm kéo dài, đánh dấu lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa hai nhà lãnh đạo.

Kênh RT của Liên bang Nga cho biết vào ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có một cuộc điện đàm kéo dài, đánh dấu lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi quân đội Mỹ đột kích và trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, đưa về New York xét xử với những cáo buộc mà ông Maduro bác bỏ.

Cuộc điện đàm, được cả hai phía mô tả là tích cực và hiệu quả, diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng kể từ cuộc đột kích vào rạng sáng 3/1 khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, trong đó có các quân nhân Venezuela, nhân viên an ninh người Cuba bảo vệ ông Maduro và dân thường.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi đã có một cuộc gọi, một cuộc gọi dài. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề, và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang có quan hệ rất tốt với Venezuela”, đồng thời ca ngợi bà Rodriguez là một “con người tuyệt vời”.

Trong một bài đăng riêng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết đang đạt được “những tiến triển to lớn”, đồng thời nhấn mạnh: “Dầu mỏ, Khoáng sản, Thương mại và, dĩ nhiên, An ninh quốc gia” là những chủ đề đã được thảo luận.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hi vọng: “Quan hệ đối tác giữa Mỹ và Venezuela sẽ là một mối quan hệ ngoạn mục CHO TẤT CẢ. Venezuela sẽ sớm trở nên vĩ đại và thịnh vượng trở lại, thậm chí có lẽ còn hơn bao giờ hết!”.

Về phía mình, bà Rodriguez mô tả cuộc điện đàm là “dài, hiệu quả và lịch sự”, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về một chương trình nghị sự song phương nhằm mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Theo RT, cuộc điện đàm này cho thấy sự thay đổi giọng điệu, sau khi trước đó bà Rodriguez từng tuyên bố cứng rắn rằng sẽ không có “đặc vụ nước ngoài” nào kiểm soát Venezuela hay biến nước này thành một “thuộc địa”.

Chính quyền Trump khẳng định việc giành quyền kiểm soát sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela là trụ cột trung tâm trong chiến lược của họ.

Trong những tuần gần đây, quân đội và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã chặn bắt ít nhất năm tàu và Washington được cho là đang theo đuổi các lệnh của tòa án để tịch thu thêm hàng chục tàu chở dầu khác bị nghi vận chuyển dầu mỏ của Venezuela mà không có sự cho phép của Mỹ.

Sau khi ông Maduro bị bắt, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong một giai đoạn chuyển tiếp và cần “toàn quyền tiếp cận… dầu mỏ và các nguồn lực khác của đất nước họ”.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington có ý định kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela “vô thời hạn”, trước mắt là tiếp thị lượng dầu thô đang được lưu trữ, sau đó quản lý sản lượng trong tương lai, với nguồn thu chảy vào các tài khoản do Mỹ kiểm soát.

Các quan chức Mỹ lập luận rằng việc kiểm soát này là cần thiết để ổn định nền kinh tế Venezuela và bảo đảm nước này hành động phù hợp với lợi ích của cả Mỹ lẫn Venezuela.