Việt Nam-Canada mở rộng hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, thực thi pháp luật

(Ngày Nay) - Đại sứ Jim Nickel bày tỏ mong muốn Canada sẽ tăng cường và mở rộng hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong các lĩnh vực như đảm bảo chuỗi cung bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực thi pháp luật...

Chiều 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đánh giá cao những nỗ lực của cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thời gian qua; bày tỏ hài lòng về những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Canada, nổi bật là tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn giữa hai nước được duy trì thường xuyên và hiệu quả; kim ngạch thương mại song phương gia tăng nhanh chóng, đạt 8,6 tỷ USD năm 2025; hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước được triển khai tích cực; hợp tác khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo tiếp tục đi vào chiều sâu.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò và vị trí của Canada, một trong các đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam; nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chung và còn nhiều tiềm năng mở rộng quan hệ hợp tác trên cơ sở cùng có lợi; đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ thiết thực của Chính phủ Canada đối với quá trình phát triển của Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Sỹ Thanh bày tỏ cảm ơn và đề nghị Chính phủ Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về cải cách hệ thống tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế, phòng và chống tham nhũng.

Đại sứ Jim Nickel chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao các quyết sách chiến lược và quyết tâm của Đảng trong hoạch định chính sách, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ khẳng định Canada coi Việt Nam là một đối tác chủ chốt trong ASEAN, nhấn mạnh hai nước có nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp, còn nhiều tiềm năng và dư địa để mở rộng và nâng tầm mối quan hệ hợp tác song phương, nhất là khi Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2026 và là chủ nhà Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trong năm 2027.

Trên cơ sở đó, Đại sứ Jim Nickel bày tỏ mong muốn Canada sẽ tăng cường và mở rộng hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong các lĩnh vực như đảm bảo chuỗi cung bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực thi pháp luật, cũng như phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế.