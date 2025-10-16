Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về quyền con người trên mọi lĩnh vực

(Ngày Nay) - Việc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt nhiều thập kỷ bảo đảm, phát huy các quyền con người trên mọi lĩnh vực.

Việt Nam tái trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với 180 phiếu ủng hộ - cao nhất trong Nhóm châu Á-Thái Bình Dương.

Kết quả này phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên Liên hợp quốc đối với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cùng với những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam trong cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và vai trò ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 14/10/2025 (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Việt Nam tái trúng cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất Nhóm châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời Việt Nam cũng là nước châu Á-Thái Bình Dương duy nhất là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tái trúng cử nhiệm kỳ 2026-2028.

14 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2026-2028 sẽ bắt đầu vào ngày 1/1/2026.

Chia sẻ tin vui này, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014-2018) cho biết việc Việt Nam tái trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu cao phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên Liên hợp quốc đối với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; cùng với những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam trong cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền 2023-2025 vừa qua.

Hội đồng Nhân quyền đã chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Nhiều cải cách luật pháp và hệ thống hành chính được triển khai mạnh mẽ đã đặt con người vào vị trí trung tâm, tất cả vì hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân.

Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia về Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV (tháng 5/2024), Báo cáo quốc gia thực thi Công ước về Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD, tháng 11/2023), Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD, tháng 3/2025) và Công ước về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, tháng 7/2025).

Đồng thời, Việt Nam cũng đã đề xuất nhiều sáng kiến quan trọng, để lại nhiều dấu ấn đậm nét tại Hội đồng Nhân quyền. Việt Nam đã đề xuất và soạn thảo Nghị quyết về kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna tại Khóa 52 Hội đồng Nhân quyền (tháng 3/2023); chủ bút soạn thảo Nghị quyết về Biến đổi khí hậu và quyền con người trong bối cảnh chuyển đổi công bằng tại Khóa 56 Hội đồng Nhân quyền (tháng 6/2024); thuộc Nhóm nòng cốt soạn thảo Nghị quyết về bảo vệ và trao quyền cho trẻ em trong không gian mạng (tháng 6/2025); soạn thảo 11 phát biểu chung với sự đồng bảo trợ của nhiều nước; tổ chức 5 sự kiện bên lề với sự tham gia của nhiều quốc gia…

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh đây là thắng lợi của đường lối đối ngoại Việt Nam, một dấu mốc mới về sự trưởng thành của đối ngoại đa phương Việt Nam. Chúng ta đã thể hiện bản lĩnh Việt Nam, năng lực vươn lên đảm nhiệm vai trò tích cực tại các thể chế đa phương, góp phần nâng cao uy tín quốc tế của đất nước.

Việc tiếp tục tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tạo điều kiện cho Việt Nam tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quyền con người, tiếp tục đóng góp cho công việc chung của Hội đồng nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình tại Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ này, xứng đáng với sự tín nhiệm và kỳ vọng mà các nước thành viên Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam.

Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, bảo đảm quyền con người trong biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, quyền y tế, quyền việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền giáo dục.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết các quan tâm chung về quyền con người trên tinh thần "Tôn trọng và hiểu biết-Đối thoại và hợp tác-Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người."

Trước đó, khi ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028, Việt Nam đã có 12 cam kết tự nguyện trong nhiều lĩnh vực quyền con người và sẽ nghiêm túc thực hiện các cam kết này. Các cam kết này không chỉ gắn với các sáng kiến tại Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc và khu vực, mà còn gắn với quá trình triển khai các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV hoặc từ các Ủy ban Công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Các cam kết tự nguyện của Việt Nam cũng gắn bó chặt chẽ với những nhiệm vụ chiến lược của đất nước như: xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về quyền con người trên mọi lĩnh vực

Trong suốt tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định: con người là trung tâm của chiến lược phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới.

Bảo đảm và phát huy quyền con người không chỉ là nguyên tắc hiến định mà còn là thực tiễn xuyên suốt trên mọi lĩnh vực: chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và y tế...

Quyền chính trị, dân sự được tôn trọng và phát huy

Ngay sau ngày độc lập, dù đất nước còn nhiều khó khăn, Chính phủ lâm thời đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân. Ngày nay, các quyền chính trị của công dân tiếp tục được thực thi thông qua bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội.

Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy Hiến pháp và pháp luật làm nền tảng cho dân chủ, công bằng và minh bạch. Hiến pháp năm 2013 đã dành riêng một chương về quyền con người, khẳng định “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.”

Các đạo luật, như: Bộ luật Hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tố cáo, Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật… đã cụ thể hóa các quyền này, mở rộng không gian pháp lý để người dân thực hiện quyền của mình.

Hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân ngày càng gắn bó với cử tri. Việc truyền hình trực tiếp các kỳ họp, cùng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ công đã giúp người dân dễ dàng tham gia, giám sát và tiếp cận công lý.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, truyền thông và không gian mạng đã tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin, phản biện và tham gia vào các vấn đề công.

Việt Nam hiện có hơn 70% dân số sử dụng Internet, là một trong những nước có tỷ lệ người dân tương tác trên mạng xã hội cao trong khu vực.

Bảo đảm quyền kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Sau gần bốn thập kỷ đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, với GDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 114 triệu đồng, tương đương 4.700 USD. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 4,06%, phản ánh hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững, bảo đảm quyền được hưởng mức sống đầy đủ hơn cho người dân.

Chính phủ triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội quy mô lớn như: Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo… thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của Nhà nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đạt tỷ lệ biết chữ trên 97%, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở ở hầu hết các vùng miền. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi tiểu học trên 98%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Đặc biệt, việc miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến hết trung học phổ thông là bước tiến lớn bảo đảm quyền học tập cho mọi trẻ em.

Ở lĩnh vực y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2024 đạt trên 94,3% dân số. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận về năng lực kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, qua đó khẳng định quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân được bảo đảm tốt hơn.

Trong lĩnh vực văn hóa, các chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với sáng tạo hiện đại đã giúp nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Việc UNESCO liên tiếp vinh danh các di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam, như: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên… hay gần đây là việc Hà Nội, Hội An, Đà Lạt được công nhận là Thành phố Sáng tạo đã khẳng định nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo đảm quyền tham gia và hưởng thụ đời sống văn hóa cho người dân.

Quyền bình đẳng giới và quyền của các nhóm yếu thế được thúc đẩy

Một trong những điểm sáng trong chính sách nhân quyền ở Việt Nam là sự quan tâm đến các nhóm yếu thế, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số. Phụ nữ Việt Nam có vai trò ngày càng lớn trong các lĩnh vực chính trị, khoa học, công nghệ, kinh doanh…

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực, đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

Trẻ em được bảo vệ và chăm sóc toàn diện hơn thông qua việc triển khai Luật Trẻ em 2016, cùng nhiều chương trình quốc gia về dinh dưỡng, giáo dục, tiêm chủng, bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và xâm hại. Với người khuyết tật, chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và trợ giúp xã hội được mở rộng, góp phần giúp họ hòa nhập cộng đồng.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, Chính phủ triển khai nhiều chính sách, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Sau 5 năm thực hiện chương trình (2021-2025), tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt bình quân 3,4%, vượt dự kiến chương trình là 3,2%; thu nhập bình quân của người đạt bình quân 43,4 triệu đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2020; nhóm mục tiêu về giáo dục, lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện đạt bình quân 54,8, vượt mục tiêu chương trình là 50%…

Những thành tựu toàn diện ấy không chỉ khẳng định hiệu quả của đường lối phát triển “lấy con người làm trung tâm” mà còn tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự tiến bộ của nhân quyền khu vực và thế giới.

Trên hành trình hội nhập và phát triển, Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: quyền con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển bền vững.

Với tinh thần “Tôn trọng và hiểu biết-Đối thoại và hợp tác-Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người," Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho công cuộc chung của nhân loại, vì một thế giới hòa bình, công bằng và nhân văn.