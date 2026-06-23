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Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác đào tạo công nghệ cao, bán dẫn và AI

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 22/6, tại thành phố Asan của Hàn Quốc, đại diện 4 cơ sở giáo dục của Việt Nam đã làm việc với Trường Đại học Hoseo nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.
Lễ ký MOU giữa các trường Đại học và Cao đẳng của Việt Nam với Trường Hoseo.
Lễ ký MOU giữa các trường Đại học và Cao đẳng của Việt Nam với Trường Hoseo.

Ngày 22/6, tại thành phố Asan của Hàn Quốc, đại diện 4 cơ sở giáo dục của Việt Nam gồm Đại học Cửu Long, Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã làm việc với Trường Đại học Hoseo nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Chương trình với chủ đề “Công nghệ tiên phong - Kết nối tương lai” tập trung vào các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn như công nghiệp bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về hợp tác học thuật, chuyển giao chương trình đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển các mô hình liên kết đào tạo ứng dụng như 2+2 và 3+1.

Các ý kiến cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và AI.

Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, việc đào tạo đội ngũ kỹ sư và chuyên gia công nghệ đạt chuẩn quốc tế là yêu cầu cấp thiết.

Phó Hiệu trưởng Đại học Hoseo Sung Eun-hyun cho biết nhà trường đang tập trung phát triển thành cơ sở đào tạo chuyên sâu về bán dẫn và AI, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam.

Theo bà Sung Eun-hyun, Đại học Hoseo đề xuất triển khai các chương trình liên kết đào tạo 2+2 hoặc 3+1, cho phép sinh viên học tập phần lớn thời gian tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang Hàn Quốc hoàn thành chương trình.

Mô hình này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường đào tạo và nghiên cứu hiện đại.

Đại học Hoseo cũng đã xây dựng hệ thống giáo trình và chương trình đào tạo từ xa, giúp sinh viên tại Việt Nam tiếp cận nội dung học tập với chất lượng tương đương tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội tham gia các khóa thực tập, nghiên cứu ngắn hạn tại cơ sở Dangjin của trường.

Theo đại diện nhà trường, Đại học Hoseo hiện là trường đại học duy nhất tại Hàn Quốc sở hữu trung tâm thực nghiệm bán dẫn và trung tâm thực nghiệm đóng gói hậu kỳ bán dẫn, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu.

Ngoài thế mạnh về công nghệ, Đại học Hoseo còn nổi bật trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo với hệ sinh thái hỗ trợ kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư.

Nhà trường khẳng định sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và hỗ trợ các giảng viên, sinh viên Việt Nam có dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Nhân dịp này, các cơ sở giáo dục của Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Đại học Hoseo, mở rộng cơ hội đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức của hai nước.

PV
Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác đào tạo công nghệ cao bán dẫn AI nguồn nhân lực

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