Fandom và vaccine: Một xu hướng sức khỏe đang âm thầm lan trong giới trẻ

(Ngày Nay) - Trong nhiều năm, truyền thông y tế tại Việt Nam chủ yếu vận hành theo một logic quen thuộc: thông tin chuẩn xác, ngôn ngữ chặt chẽ và nhấn mạnh khuyến cáo chuyên môn. Cách làm này tạo dựng niềm tin, nhưng lại không phải lúc nào cũng tạo ra hành động - đặc biệt với nhóm công chúng trẻ, những người tiêu thụ nội dung theo nhịp văn hóa đại chúng và mạng xã hội.

Gần đây, nội dung phòng bệnh bắt đầu xuất hiện trong không gian văn hóa đại chúng - nơi fandom và mạng xã hội định hình hành vi của người trẻ. Trong đó, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu là một ví dụ đáng chú ý khi lựa chọn đồng hành cùng nghệ sĩ trẻ để truyền tải thông điệp về tiêm chủng dự phòng.

Từ “đu idol” đến hành vi phòng bệnh

Với nhiều fangirl, “đu idol” không chỉ là mua vé concert hay theo dõi từng hoạt động của thần tượng. Đó còn là việc học theo phong cách sống, quan điểm và thói quen tích cực. Khi thông điệp sức khỏe được đặt trong dòng chảy ấy, nó có cơ hội trở thành một phần của lối sống, thay vì một mệnh lệnh y tế.

Đại diện Long Châu thừa nhận thách thức lớn nhất không nằm ở độ chính xác của thông tin, mà ở khả năng tiếp cận: “Thông tin y tế dù chính xác nhưng nếu quá chuyên môn sâu thì rất khó tiếp cận và tạo hành động.”

Thay vì “thân thiện hóa” y tế theo nghĩa đơn giản hóa nội dung, cách làm được lựa chọn là diễn giải lại thông điệp bằng ngôn ngữ đời sống. Nghệ sĩ trở thành cầu nối, giúp những nội dung như tiêm phòng HPV, vaccine cúm hay dự phòng bệnh truyền nhiễm ở người trưởng thành trở nên dễ hiểu hơn với nhóm khách hàng trẻ.

Ở đây, yếu tố đáng chú ý không phải là sự xuất hiện của idol trong chiến dịch, mà là sự dịch chuyển vai trò: từ người truyền đạt thông tin sang người truyền cảm hứng cho hành vi chủ động.

Khi cảm xúc làm giảm rào cản tâm lý

Trong lý thuyết truyền thông thay đổi hành vi, “biết” chưa bao giờ đồng nghĩa với “làm”. Rào cản lớn nhất của tiêm chủng ở người trưởng thành không hẳn là thiếu thông tin, mà là tâm lý trì hoãn và cảm giác “chưa cần thiết”.

Theo ghi nhận từ phía doanh nghiệp, sau khi triển khai các hoạt động truyền thông gắn với nghệ sĩ, nhóm khách hàng trẻ quan tâm nhiều hơn đến các nội dung như HPV, sốt xuất huyết và vaccine cho người lớn. Sự thay đổi này được lý giải bằng yếu tố cảm xúc: “Nội dung y tế khi được kể bằng câu chuyện đời sống và cảm xúc đã giúp giảm rào cản tâm lý của người trẻ đối với tiêm chủng - từ "biết" đến "muốn tìm hiểu", và từ "tìm hiểu" đến "hành động".”

Một số chiến dịch thậm chí tạo ra xu hướng “đu idol cùng tiêm chủng”, nơi việc đi tiêm được đặt cạnh những hoạt động quen thuộc của fandom. Theo đại diện Long Châu, chiến lược triển khai được thiết kế theo hướng tạo xu hướng hành vi mới, tiêu biểu như: Tạo trend “Đu idol cùng Tiêm chủng Long Châu”; xây dựng key hook riêng cho từng nghệ sĩ; gắn thông điệp sức khỏe phù hợp với hình ảnh của idol; thúc đẩy việc giúp cho giới trẻ hiểu tầm quan trọng của việc dự phòng. Từ đó, “đu idol” không chỉ là mua vé concert hay theo dõi thần tượng, mà còn là cùng idol chủ động dự phòng sức khỏe.

Trong bối cảnh đó, tiêm chủng không còn là hành vi gắn với bệnh tật, mà trở thành một biểu hiện của việc chăm sóc bản thân - tương tự như tập luyện hay học thêm một kỹ năng mới.

Sự chuyển hóa này cho thấy một thực tế: với thế hệ trẻ, sức khỏe được tiếp nhận hiệu quả hơn khi nó gắn với câu chuyện cá nhân và trải nghiệm tích cực.

Sáng tạo nhưng không đánh đổi chuẩn mực

Tuy nhiên, việc đưa y tế vào không gian văn hóa đại chúng luôn đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu cảm xúc có làm suy giảm tính chuẩn mực?

“Nội dung có thể sáng tạo, nhưng chuyên môn phải chuẩn mực," đại diện Long Châu nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi: "Long Châu là đơn vị tiêm chủng đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của vắc-xin chuẩn GSP/WHO, với đội ngũ y tế tận tâm và dịch vụ an toàn - đây luôn là nền tảng cho mọi hoạt động truyền thông."

Hệ thống này hiện hợp tác đào tạo và cập nhật chuyên môn cùng các đơn vị như Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời vận hành các trung tâm tiêm chủng đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản vaccine nghiêm ngặt. Những yếu tố này được xem là nền tảng để các thử nghiệm sáng tạo không vượt khỏi giới hạn an toàn của ngành.

Trong 3-5 năm tới, mục tiêu được định hình không chỉ dừng ở vai trò một hệ thống nhà thuốc, mà hướng tới một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện - nơi dự phòng, tầm soát và tuân thủ điều trị trở thành một phần tự nhiên của đời sống.

Gửi lời nhắn đầu Xuân, đại diện Long Châu cho rằng: “Chủ động dự phòng sức khỏe hôm nay là cách yêu bản thân và những người mình thương trong tương lai.”

Nếu một ngày nào đó, việc tiêm chủng được nhìn nhận giống như “đu idol” – một lựa chọn tự nhiên và chủ động - thì đó không chỉ là thành công của một chiến dịch. Đó có thể là dấu hiệu của một chuyển dịch văn hóa trong cách người trẻ Việt Nam nhìn về sức khỏe.