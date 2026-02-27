Việt Nam đạt kỷ lục châu Á về phẫu thuật u não, đột quỵ bằng Robot AI

(Ngày Nay) - Chiều 26/2, Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận xác lập đồng thời Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục châu Á cho Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh về thực hiện thành công số lượng ca phẫu thuật não, cột sống và tủy sống bằng Robot AI Modus V Synaptive nhiều nhất Việt Nam và châu Á giai đoạn 2023 - 2025.

Theo công bố, trong thời gian trên, bệnh viện đã thực hiện 208 ca phẫu thuật bằng hệ thống Robot AI Modus V Synaptive. Hồ sơ đề cử được thẩm định theo quy trình chuyên môn của hai tổ chức kỷ lục trước khi trao chứng nhận. Đây cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt cùng lúc hai chứng nhận kỷ lục giá trị này từ Tổ chức Kỷ lục châu Á và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam về số ca phẫu thuật thành công ở tất cả các trường hợp bệnh lý.

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận, Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết, việc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh đồng thời xác lập Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục châu Á được xem là một dấu mốc đáng ghi nhận của ngành y tế trong quá trình hội nhập và phát triển.

Theo ông, việc ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật não và tủy sống với 208 ca được thực hiện trong giai đoạn xác lập kỷ lục, phản ánh quá trình đầu tư và triển khai công nghệ trong thực tiễn điều trị. Kết quả này cho thấy sự tham gia của khu vực y tế tư nhân trong xu hướng đổi mới, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong lĩnh vực y học.

Bên cạnh ý nghĩa về mặt kỹ thuật, ông Hoàng Quang Thuận cho rằng, phía sau mỗi ca phẫu thuật thành công bằng Robot AI không chỉ là con số thống kê mà là một gia đình được giữ lại trọn vẹn, một tương lai được tiếp tục viết tiếp. Vì vậy, thành tựu này không chỉ mang ý nghĩa khoa học công nghệ, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, cùng lúc nhận 2 kỷ lục tại Việt Nam và khu vực châu Á không chỉ là niềm tự hào của riêng Bệnh viện Tâm Anh, mà còn góp phần khẳng định bước tiến vượt bậc của y tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế. Sự kiện thể hiện năng lực làm chủ công nghệ y học hiện đại của đội ngũ bác sĩ Tâm Anh, cùng đóng góp bước tiến quan trọng cho y tế Việt Nam trên bản đồ phẫu thuật thần kinh khu vực và thế giới.

Thành tựu này cũng cho thấy các đơn vị y tế tư nhân tại Việt Nam như Bệnh viện Tâm Anh đang từng bước tiên phong trong đổi mới, làm chủ công nghệ cao về y tế của thế giới; góp phần hiện thực hóa các Nghị quyết 72, 57 của Trung ương trong công tác xây dựng nền y tế Việt Nam tiên tiến, chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt nhất trong kỷ nguyên vươn mình; đồng thời cùng xây dựng một Việt Nam tự tin, dám nghĩ dám làm và khát vọng vươn lên trong lĩnh vực y học hiện đại.

"Não và cột sống, tủy sống là những cơ quan tối quan trọng, điều khiển toàn bộ hoạt động sống của con người. Phẫu thuật trong lĩnh vực này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Với sự trợ giúp đắc lực của Robot AI, phía sau các con số kỷ lục là hành trình tìm lại sức khỏe, sự sống và hy vọng của hàng trăm cuộc đời, là những người mắc những bệnh lý thuộc dạng nguy hiểm nhất trong y khoa. Đây không chỉ là cột mốc thành công về kỹ thuật của hàng trăm ca bệnh, mà còn là hàng trăm niềm tin người bệnh và gia đình đã gửi trọn cho Bệnh Viện Tâm Anh. Chúng tôi chắc chắn sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục nỗ lực, tiên phong mở rộng ứng dụng công nghệ cao, không ngừng phục vụ người bệnh Việt Nam ngay trong nước với hiệu quả cao ngang tầm thế giới”, PGS Trần Quang Bính cho biết.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh, hiện Robot AI Modus V Synaptive được bệnh viện ứng dụng trong phẫu thuật điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm ở não, cột sống, tủy sống như: các loại u não, u dây thần kinh, cấp cứu đột quỵ - xuất huyết não, phẫu thuật dị dạng mạch máu não, các loại u trong ống sống, u mạch máu tủy, thoát vị đĩa đệm cột sống… và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Ngay từ những ngày đầu ứng dụng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật nguy hiểm đạt tỷ lệ thành công cao hơn 95%, người bệnh được bảo tồn tối đa các chức năng vận động, ngôn ngữ, giảm 79% lượng máu mất và rút ngắn 40% thời gian hồi phục.

Thầy thuốc ưu tú, ThS.BSCKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh kiêm Kỷ lục gia châu Á, người đầu tiên phẫu thuật não bằng Robot AI chia sẻ: "Kỷ lục hôm nay là động lực để chúng tôi tiếp tục đào tạo, chuyển giao, mở rộng ứng dụng Robot AI trong phẫu thuật thần kinh, cột sống hướng đến xây dựng một trung tâm mổ não và tủy sống công nghệ cao, chuyên sâu, phục vụ tốt nhất cho người bệnh trong nước, Việt kiều và người bệnh quốc tế, giúp người bệnh hồi phục nhanh, xuất viện sớm, bảo toàn tối đa chức năng”.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị y tế duy nhất tại Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ mổ não và tủy sống bằng Robot AI Modus V Synaptive. Hiện trên thế giới chỉ có 14 nước sử dụng vì sự khan hiếm, đắt đỏ, công nghệ cao, đa phần ở các quốc gia phát triển.

Bên cạnh Robot AI phẫu thuật thần kinh, cột sống, tủy sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh còn đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chuyên sâu nhằm mở rộng chỉ định mổ não và tủy sống, thần kinh ở nhiều bệnh lý hơn.