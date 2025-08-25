Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Chikungunya

(Ngày Nay) - Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo và thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống.

Hiện nay, có thông tin phản ánh trên các phương tiện truyền thông cho rằng Việt Nam đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh Chikungunya đầu tiên.

Tối 24/8, Bộ Y tế đã "bác" thông tin trên và cho biết tính từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh này.

Nhà chức trách tiếp tục khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo và thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống.

Hiện nay, bệnh Chikungunya được ghi nhận có sự gia tăng ở Trung Quốc và Singgapore và đang có các đợt bùng phát sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á và châu Âu.

Theo Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra. Bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết). Muỗi chủ yếu đốt vào ban ngày và có thể đạt đỉnh điểm hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn.

Để chủ động phòng, chống bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn…