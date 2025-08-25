Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Chikungunya

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo và thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống.
Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Chikungunya

Hiện nay, có thông tin phản ánh trên các phương tiện truyền thông cho rằng Việt Nam đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh Chikungunya đầu tiên.

Tối 24/8, Bộ Y tế đã "bác" thông tin trên và cho biết tính từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh này.

Nhà chức trách tiếp tục khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo và thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống.

Hiện nay, bệnh Chikungunya được ghi nhận có sự gia tăng ở Trung Quốc và Singgapore và đang có các đợt bùng phát sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á và châu Âu.

Theo Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra. Bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết). Muỗi chủ yếu đốt vào ban ngày và có thể đạt đỉnh điểm hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn.

Để chủ động phòng, chống bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn…

PV
Bộ Y tế bệnh Chikungunya phòng bệnh sức khỏe

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Người dân Israel tuần hành tại Tel Aviv ngày 17/8/2025, yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiến tới thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt chiến tranh và trả tự do cho các con tin.
Israel không kích thủ đô Sanaa của Yemen
(Ngày Nay) - Các đợt không kích của Không quân Israel nhắm vào khu vực gần Dinh Tổng thống, các trạm điện và những địa điểm được cho là nơi Houthi cất giữ tên lửa đạn đạo.
Tỷ phú Elon Musk mở mã nguồn mô hình Grok 2.5
Tỷ phú Elon Musk mở mã nguồn mô hình Grok 2.5
(Ngày Nay) - Ông Musk nêu rõ bước đi này nhằm khuyến khích các nhà nghiên cứu, lập trình viên và cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tham gia khám phá, phát triển và mở rộng khả năng của nền tảng này.
Lực lượng quân đội hỗ trợ neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN.
Bão số 5 giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/8, tâm bão ở 17,4°N - 110,3°E, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa; cách Nghệ An 520 km, Hà Tĩnh 500 km, Bắc Quảng Trị 430 km. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 15; di chuyển hướng Tây 20 km/h, còn khả năng mạnh thêm.
Mỹ hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa
Mỹ hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa
(Ngày Nay) - Bộ Quốc phòng Mỹ từ nhiều tháng nay đã ngăn cản Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.