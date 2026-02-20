Hội chứng khiến 5% dân số không thể vượt qua nỗi đau mất người thân

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đối với hầu hết mọi người, nỗi đau mất mát sẽ dịu dần theo thời gian như một quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, khoảng 5% số người trải qua biến cố này lại rơi vào trạng thái đau buồn dai dẳng và không thể nguôi ngoai, tiến triển thành một hội chứng được gọi là "rối loạn tang thương kéo dài" (Prolonged Grief Disorder - PGD).
Hội chứng khiến 5% dân số không thể vượt qua nỗi đau mất người thân ảnh 1
Ảnh minh họa: swr

Các nhà khoa học thần kinh đang bắt đầu giải mã cơ chế não bộ đằng sau hiện tượng này, mở ra hy vọng về những phương pháp hỗ trợ hiệu quả hơn.

Quyết định đưa PGD vào cẩm nang chẩn đoán của Hiệp hội Tâm thần Mỹ năm 2022 từng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến lo ngại việc này sẽ "bệnh lý hóa" một phản ứng cảm xúc bình thường của con người và áp đặt một mốc thời gian cứng nhắc cho sự đau khổ. Tuy nhiên, một phân tích mới đây về hoạt động não bộ đã chỉ ra sự khác biệt sinh học rõ rệt giữa những người mắc PGD và những người trải qua nỗi đau buồn thông thường, khẳng định đây là một tình trạng y khoa riêng biệt.

Giáo sư Richard Bryant từ Đại học New South Wales (Australia) đã so sánh hoạt động não bộ của người mắc PGD với những bệnh nhân bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), trầm cảm hoặc lo âu sau mất mát. Kết quả cho thấy, trong khi các bệnh nhân PTSD hoặc lo âu thường có xu hướng né tránh các tác nhân gợi nhớ đau thương, não bộ của người mắc PGD lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Họ thể hiện sự "thiên vị" rõ rệt đối với những gì gợi nhớ về người đã khuất.

Cụ thể, các nghiên cứu phát hiện người mắc PGD có sự kích hoạt mạnh mẽ hơn tại vùng nhân accumbens – khu vực não bộ chịu trách nhiệm xử lý phần thưởng và động lực – khi họ tiếp xúc với hình ảnh hoặc từ ngữ liên quan đến sự mất mát. Mức độ kích hoạt này tỷ lệ thuận với nỗi khao khát mãnh liệt được gặp lại người thân. Giáo sư Bryant ví von rằng hệ thống phần thưởng của não bộ dường như đã "khóa chặt" vào người đã khuất và thất bại trong việc tìm kiếm niềm vui ở những nơi khác. Điều này khiến người ở lại bị mắc kẹt trong nỗi đau và không thể thích nghi với cuộc sống mới theo cách thông thường.

Bên cạnh đó, các vùng não liên quan đến xử lý cảm xúc và trí nhớ như hạch hạnh nhân và hồi hải mã phải cũng hoạt động quá mức khi người mắc PGD nhìn thấy các hình ảnh liên quan đến cái chết, ví dụ như nghĩa trang. Ngược lại, những vùng này lại giảm hoạt động khi họ nhìn thấy những hình ảnh tích cực, thanh bình. Điều này cho thấy sự rối loạn trong khả năng điều chỉnh cảm xúc, song hành với năng lực cảm nhận niềm vui bị suy giảm nghiêm trọng.

Mặc dù việc chụp cộng hưởng từ (MRI) chưa thể áp dụng đại trà để chẩn đoán cho mọi người, nhưng những phát hiện này có giá trị to lớn trong việc dự đoán nguy cơ. Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự kết nối gia tăng bất thường giữa hạch hạnh nhân và các vùng não chịu trách nhiệm lập kế hoạch có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm, cho thấy các triệu chứng đau buồn sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian thay vì thuyên giảm.

Tiến sĩ Joseph Goveas từ Đại học Y Wisconsin nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ cơ chế thần kinh này giúp phân biệt PGD với các rối loạn tâm lý khác, từ đó đưa ra phác đồ điều trị chính xác hơn. Theo ông, PGD thường không đáp ứng tốt với các loại thuốc chống trầm cảm đơn thuần mà cần các liệu pháp tâm lý chuyên biệt về tang chế. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mắc cả PGD và trầm cảm nặng, việc kết hợp thuốc và trị liệu tâm lý hướng đích sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, giúp người bệnh dần tìm lại sự cân bằng sau biến cố lớn của cuộc đời.

PV
Hội chứng nỗi đau mất người thân rối loạn tang thương kéo dài Prolonged Grief Disorder PGD

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết
Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết
(Ngày Nay) - Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy (tỉnh Quảng Ngãi) quản lý 538,38 ha rừng đặc dụng, trong đó có loài cây đặc biệt quý hiếm và đang được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là cây trắc, với số lượng cây qua kiểm đếm khoảng trên 1.000 cây. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban đã bố trí các cán bộ trực tại các lán bảo vệ rừng 24/24 giờ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt đối với quần thể trắc quý hiếm.
Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế
Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế
(Ngày Nay) - 2025 là một năm đầy thử thách nhưng cũng chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của Thể thao Việt Nam. Trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Thể thao Việt Nam sẽ không chỉ duy trì và phát triển phong trào mà còn nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ
(Ngày Nay) - Ngày 18/2/2026 (giờ địa phương), trong thời gian tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sỹ Steve Daines (Cộng hòa - bang Montana), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thượng nghị sỹ Bill Hagerty (Cộng hòa - bang Tennessee), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Hoa Kỳ.
Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam
Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam
(Ngày Nay) - Giới chức kiểm soát dịch bệnh và trại giam của Thái Lan đang nỗ lực khống chế một ổ dịch đậu mùa khỉ (mpox) tại trại giam Thonburi sau khi xác nhận có 2 trường hợp nhiễm bệnh ở những người tiếp xúc gần với một tù nhân vừa qua đời.
"Gan tí hon" 3D phục vụ kiểm nghiệm độc tính thực phẩm
"Gan tí hon" 3D phục vụ kiểm nghiệm độc tính thực phẩm
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp về nông nghiệp, thực phẩm và môi trường (Inrae) đã phát triển thành công mô hình “gan tí hon” 3D từ tế bào gan người, mở ra triển vọng giúp giảm đáng kể việc sử dụng động vật trong các thử nghiệm đánh giá độc tính hóa chất.
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị "mùng 3 Tết thầy"
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị "mùng 3 Tết thầy"
(Ngày Nay) - Trong dịp Tết cổ truyền, tục xin chữ đầu năm không chỉ gửi gắm ước vọng bình an, may mắn mà còn góp phần lan tỏa giá trị “tôn sư trọng đạo” qua truyền thống mùng 3 Tết thầy. Nét đẹp văn hóa ấy nhắc nhớ đạo lý hiếu học, tri ân người trao truyền tri thức, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
(Ngày Nay) - Trưa 18/2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Hoa Kỳ), tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2/2026.