Y tế Việt Nam không ngừng phát triển và đạt những kết quả quan trọng

Ngày 27/2 hằng năm là ngày toàn xã hội tri ân, tôn vinh sự cống hiến to lớn và bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, ngành y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại và phát triển hệ thống y tế toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn về chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho người dân.

Hệ thống y tế không ngừng được củng cố, mở rộng từ Trung ương tới địa phương; từ đô thị tới các vùng rừng núi, hải đảo, vùng khó khăn. Trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, khả năng thực hành của đội ngũ y bác sỹ ngày càng được nâng cao.

Bác sỹ Việt Nam ngày nay có trình độ chuyên môn ngang tầm thế giới, có thể thực hiện các kỹ thuật y học tiên tiến không thua kém các nước phát triển.

Năng lực y tế của Việt Nam hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của y học thế giới.