Cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm lây lan rộng ở Nam Cực

(Ngày Nay) - Giới khoa học tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lây lan virus cúm gia cầm có độc lực cao trên khắp Nam Cực, một lục địa băng giá có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt của Trái Đất.
Cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm lây lan rộng ở Nam Cực

Từ nhiều năm nay, các nhà nghiên cứu đã liên tục đưa ra cảnh báo này. Tháng 4/2024, ông Victor Neira - một nhà nghiên cứu của Đại học Chile và Viện Nam Cực Chile (INACH) - cùng các cộng sự đã phát hiện ra một chủng virus cúm gia cầm đặc biệt nguy hiểm ở 5 cá thể chim hải âu lớn, một loại chim biển ở vùng cực. Kể từ đó, chủng virus này đã lây lan sang nhiều loài động vật khác và được phát hiện dọc theo 900 km đường bờ biển trong phạm vi nghiên cứu của nhóm nhà khoa học.

Trong chuyến thám hiểm Nam Cực gần đây, ông Neira phát hiện có các trường hợp nhiễm mới ở loài chim cốc Nam Cực, mòng biển tảo bẹ, chim cánh cụt Adelie, chim cánh cụt Gentoo và hải cẩu lông mao Nam Cực. Ông cảnh báo chủng virus mới có khả năng gây tỷ lệ chết lên tới 90% ở một số loài chim chỉ trong 1 - 2 ngày và lên tới 100% ở một số động vật tại một vài khu vực nhất định.

Trong khi đó, nhiều loài tại Nam Cực có số lượng cá thể rất ít, chẳng hạn như chim cốc Nam Cực và chim hải âu lớn chỉ có tổng cộng khoảng 20.000 con. Điều này cho thấy nguy cơ một số loài vật có thể bị “xóa sổ” nếu dịch bệnh bùng phát.

Từ năm 2021, virus cúm gia cầm hoành hành trên toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều loài chim và động vật có vú, do lây lan qua các đàn chim di cư. Theo thống kê, năm 2023, virus này đã khiến hàng nghìn chim cánh cụt Humboldt chết ở Chile.

Nam Cực cúm gia cầm sức khoẻ

(Ngày Nay) - Long Mã là linh vật kết hợp giữa ngựa và rồng. Sự hòa quyện này thể hiện chí khí quân tử mạnh mẽ, linh hoạt, khai mở. Long Mã thường được khắc họa đang phi nước đại trên sóng nước hoặc vươn mình giữa mây trời, mang khí thế tiến thủ hùng hồn nhưng điềm đạm. Long Mã đại diện cho trí tuệ, điềm lành, sự hanh thông và vận hành bền bỉ theo thời gian.