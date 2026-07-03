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Việt Nam tích cực đóng góp tại Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+về gìn giữ hòa bình

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Việt Nam tích cực tham gia hội nghị quốc tế về gìn giữ hòa bình, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đa phương và nâng cao năng lực lực lượng quốc tế.
Toàn cảnh hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình lần thứ 22.
Toàn cảnh hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình lần thứ 22.

Từ ngày 29/6-03/7, tại Bandar Seri Begawan và Penanjong (Brunei Darussalam), Hội nghị Nhóm chuyên gia về gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 22, chu kỳ 5 (giai đoạn 2024-2027) đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Brunei Darussalam và Trung Quốc. Đoàn Việt Nam do Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị quy tụ đại biểu đến từ 11 nước thành viên ASEAN, 8 nước đối tác bao gồm Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ, cùng đại diện Ban Thư ký ASEAN và các chuyên gia của Liên hợp quốc trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Nội dung thảo luận tập trung vào nâng cao khả năng sẵn sàng triển khai lực lượng, tăng cường khả năng tương tác giữa các lực lượng đa quốc gia, xây dựng năng lực huấn luyện và chuẩn bị cho Cuộc diễn tập thực địa (FTX) dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026 tại Brunei Darussalam.

Việt Nam tích cực đóng góp tại Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+về gìn giữ hòa bình ảnh 1
Trưởng đoàn Việt Nam, Đại tá Nguyễn Như Cảnh tặng quà lưu niệm cho đại diện nước chủ nhà Brunei.

Tại các phiên thảo luận, đoàn Việt Nam đã tham gia trao đổi tích cực, chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt đối với nội dung về chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc thúc đẩy sự tham gia của nữ quân nhân Việt Nam tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và trụ sở Liên hợp quốc trong thời gian qua. Các nữ quân nhân Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phát huy hiệu quả vai trò kết nối cộng đồng, hỗ trợ bảo vệ dân thường, chăm sóc y tế và thúc đẩy các hoạt động nhân đạo tại địa bàn triển khai.

Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam cũng chia sẻ những đặc điểm và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuẩn bị, huấn luyện, tuyển chọn và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của nữ quân nhân trong hoạt động gìn giữ hòa bình, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc cũng như các cam kết của ASEAN trong lĩnh vực này.

Phát huy vai trò là đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình cùng Nhật Bản trong chu kỳ trước, Trưởng đoàn Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong tổ chức các hoạt động hợp tác, diễn tập và trao đổi chuyên môn giữa các nước thành viên, góp phần duy trì tính liên tục và hiệu quả của cơ chế hợp tác ADMM+ về gìn giữ hòa bình.

Việt Nam tích cực đóng góp tại Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+về gìn giữ hòa bình ảnh 2
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đoàn Việt Nam đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Brunei Darussalam và Trung Quốc trên cương vị đồng chủ trì Nhóm chuyên gia trong chu kỳ hiện nay, đặc biệt trong công tác chuẩn bị và tổ chức Cuộc diễn tập thực địa cuối chu kỳ.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành khảo sát thực địa tại khu vực dự kiến tổ chức diễn tập nhằm đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, thao trường, khu vực huấn luyện và hoàn thiện các nội dung liên quan đến kịch bản, mục tiêu huấn luyện, cơ chế phối hợp và công tác bảo đảm cho cuộc diễn tập đa quốc gia sắp tới.

Bên lề hội nghị, đoàn Việt Nam đã có các cuộc trao đổi với đại biểu Trung Quốc, Nga, Lào, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt trong các nội dung đào tạo, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Việc tham gia tích cực và đóng góp thực chất của Việt Nam tại Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình lần thứ 22 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương của ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

PV
Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ gìn giữ hòa bình Việt Nam

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