Trao giải cuộc vận động sáng tác "Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai"

Sự kiện khép lại sau một năm phát động (từ ngày 1/5/2025 đến ngày 30/4/2026) với sự đồng hành tài trợ chính của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

Theo ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, hạt gạo từ lâu không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mà còn là biểu tượng của nền văn minh lúa nước, là kết tinh của lao động, văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Với mong muốn khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về hạt gạo Việt cũng như truyền cảm hứng sáng tạo đến cộng đồng, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo tác giả trên cả nước.

“Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai” thu hút 1.328 tác phẩm của 514 tác giả gửi về; trong đó có 67 tác phẩm ca khúc, 446 tác phẩm văn xuôi và 815 tác phẩm thơ. Số lượng tác phẩm vào chung khảo gồm: 20 tác phẩm ca khúc, 43 tác phẩm văn xuôi và 60 tác phẩm thơ.

Ban chung khảo (gồm Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhạc sĩ Thế Bảo, nhà thơ – nhà phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn và nhà văn – nhà báo Huỳnh Dũng Nhân) đánh giá: Chủ đề cuộc vận động rất hay, khẳng định giá trị của ngành hàng lúa gạo Việt Nam và trực tiếp khơi gợi cảm xúc đặc biệt của người Việt Nam về vẻ đẹp đồng ruộng, làng quê, đất nước.

Chung cuộc, giải nhất ca khúc thuộc về “Vào mùa gặt” (Thơ: Quốc Phong - Nhạc: Đặng Quang Vinh). Tiến sĩ Bùi Bá Bổng – Chủ tịch VIETRISA trao giải đặc biệt cho “Hạt ngọc vươn mình” (Nhạc và lời: Thanh Tâm SEA – Minh Đan).

Giải nhất văn xuôi được trao cho tác phẩm “Cây lúa dạt dào tình người quê lúa” của tác giả Đỗ Trọng Khơi (P.Trần Hưng Đạo, Hưng Yên). Giải đặc biệt do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua trao tặng cho “Nâng niu hạt gạo quê nhà” của Lê Thi (Việt kiều bang Ohio, Mỹ).

Giải nhất thơ thuộc về thi sĩ Đinh Nho Tuấn (P.Bình Trưng, TP.HCM) với các tác phẩm “Những cánh đồng quê hương”, “Với cánh đồng” và “Nông dân”. Giải đặc biệt do Ban Nhà Văn Trẻ - Hội Nhà Văn TP.HCM trao tặng cho tác giả Lê Nguyễn Kiều My (Học sinh lớp 10CH2, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải tư cho các tác phẩm, tác giả khác ở cả ba hạng mục: ca khúc, văn xuôi và thơ.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền khẳng định: “Tiếp nối các chương trình gắn liền với nhà nông mà Bình Điền đã thực hiện nhiều năm qua, việc đồng hành cùng sự kiện này không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là sự tri ân chân thành gắn liền với cam kết phát triển bền vững với ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Chúng tôi muốn cùng ban tổ chức tôn vinh không chỉ giọt mồ hôi của nhà nông trên đồng ruộng, mà cả tâm huyết của các văn nghệ sĩ – những người đã dùng nghệ thuật để 'thổi hồn' và lưu giữ giá trị cho hạt ngọc Việt... Mỗi ca khúc, bài thơ, áng văn được vinh danh là một lăng kính độc đáo, khắc họa sinh động nét đẹp lao động và khơi dậy khát vọng phát triển của ngành lúa gạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước”.

Ban tổ chức mong muốn những tác phẩm được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội, góp phần khơi dậy niềm tự hào về hạt gạo, về người nông dân; là cầu nối giữa văn hóa, nghệ thuật và nông nghiệp; giữa truyền thống và đổi mới; giữa bản sắc dân tộc và khát vọng phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam.