Việt Nam tiếp tục được tôn vinh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”

(Ngày Nay) - Ngày 7/12, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin, tại Lễ chung kết Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) năm 2025 diễn ra tại Bahrain (tối 6/12 giờ địa phương), Việt Nam một lần nữa được tôn vinh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”. Đây là lần thứ 6 Việt Nam nhận danh hiệu danh giá này, sau các năm 2019, 2020, 2022, 2023 và 2024.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản song hành với phát triển du lịch bền vững. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và bản sắc cộng đồng đã tạo nên sức cuốn hút, đưa Việt Nam trở thành điểm đến trải nghiệm được du khách quốc tế yêu thích. Điều này cũng tạo động lực để các địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần khẳng định thương hiệu “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Không chỉ tỏa sáng ở hạng mục cấp quốc gia, nhiều điểm đến cấp địa phương của Việt Nam cũng được vinh danh tại các hạng mục hàng đầu thế giới năm nay. Đặc biệt, Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) lần đầu tiên đạt danh hiệu “Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới”, góp phần ghi dấu giá trị đặc sắc của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cùng bản sắc cộng đồng miền cao nguyên đá.

Cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) lần thứ 3 được ghi danh trong danh sách “Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới”. Với khí hậu ôn hòa và cảnh quan nguyên sơ, cao nguyên Mộc Châu một lần nữa khẳng định sức hút bền vững của mình.

Với vẻ đẹp huyền ảo trong sương và kiến trúc Pháp cổ độc đáo, Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) lần thứ 4 được bình chọn là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới”. “Đảo Ngọc” Phú Quốc cũng lần thứ 4 liên tiếp đoạt giải “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Việc liên tục giành danh hiệu qua nhiều năm đã khẳng định sức hấp dẫn bền vững, vượt thời gian của nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của các địa phương trong bảo tồn tài nguyên, làm mới sản phẩm và nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch. Sự lan tỏa của các danh hiệu góp phần tạo nên mạng lưới điểm đến đa dạng, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh cao, tiếp tục đưa Việt Nam tỏa sáng tại nhiều giải thưởng du lịch uy tín toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành, hàng không và dịch vụ du lịch của Việt Nam cũng được vinh danh ở các hạng mục xuất sắc nhất thế giới, cho thấy sự phát triển đồng bộ của toàn ngành và tiềm năng lớn để du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Việc Việt Nam được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn vượt trội của hệ thống di sản Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam sở hữu 9 di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản tư liệu được UNESCO công nhận và các di tích, di sản văn hóa cấp quốc gia trải dài trên cả nước. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành quốc gia có hệ thống di sản phong phú hàng đầu châu Á.