Đưa vịnh Hạ Long trở thành điểm đến di sản bốn mùa

(Ngày Nay) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng thuận với đề xuất tổ chức chiến dịch kích cầu du lịch trên địa bàn trong 4 tháng cuối năm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời (Tập đoàn Sun Group).

Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long đề xuất phối hợp tổ chức chiến dịch “Tỏa sáng Vịnh kỳ quan” với các hoạt động, sự kiện đa dạng nhằm kích cầu du lịch Quảng Ninh, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch vịnh Hạ Long lên một tầm cao mới, xóa tính mùa vụ, trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn và đặc sắc quanh năm.

Chiến dịch được kỳ vọng góp phần phục hồi ngành Du lịch Quảng Ninh sau thời kỳ khó khăn; thúc đẩy điểm đến du lịch vịnh Hạ Long, thu hút du khách nội địa thông qua các hoạt động biểu diễn pháo hoa, văn nghệ, ẩm thực… Đặc biệt thúc đẩy kinh tế đêm, đưa vịnh Hạ Long trở thành “điểm đến du lịch không ngủ”, phát triển du lịch Quảng Ninh vươn mình giai đoạn mới trở thành “trung tâm du lịch lớn nhất miền Bắc”.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long sẽ chủ trì tổ chức chuỗi chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc vào thứ 3, 5, 7 hằng tuần từ ngày 16/8 đến 31/12/2025 tại Quảng trường Sun Carnival. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch nhằm tạo điểm nhấn thị giác, lan tỏa thông điệp “Hạ Long luôn rực rỡ, chào đón du khách mọi thời điểm trong năm”. Đơn vị sẽ tài trợ địa điểm tổ chức các lễ hội lớn như “Vịnh Rồng cất cánh”, “Vịnh Rồng lướt sóng”, “Vịnh Rồng hội tụ”, Vịnh Rồng tỏa sáng”, chợ ẩm thực Foodtour Hạ Long..., phối hợp truyền thông, huy động nhân lực, vật lực cho chiến dịch.

Doanh nghiệp đề xuất UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức chương trình ca múa nhạc kết hợp cùng các đêm bắn pháo hoa; chợ ẩm thực mang thương hiệu "Foodtour Hạ Long”. Bên cạnh đó chủ trì và phối hợp tổ chức lễ hội theo chủ đề từng tháng, như: Lễ hội thả diều vào tháng 9; Lễ hội đua thuyền vào tháng 10; Lễ hội tôn vinh vẻ đẹp các dân tộc Quảng Ninh vào tháng 11 và Lễ hội chào đón Giáng sinh, năm mới vào tháng 12.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, du lịch là một trong những trọng tâm phát triển của tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển du lịch, dịch vụ chuyên nghiệp hiện đại là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của toàn hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhân dân; qua đó đưa vịnh Hạ Long trở thành điểm đến di sản bốn mùa, thúc đẩy kinh tế đêm, góp phần phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trọng điểm du lịch quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng đề xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long về chiến dịch kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh, trọng tâm là du lịch tại vịnh Hạ Long. Các nội dung đề xuất của đơn vị có thể phối hợp, bổ trợ rất tốt để tỉnh thực hiện nhiệm vụ kích cầu toàn diện du lịch vịnh Hạ Long, Quảng Ninh 4 tháng cuối năm.

Để các ý tưởng thành hiện thực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long trong từng khâu, từ xây dựng kịch bản, đến tổ chức hoạt động. Trong đó cần xác định cụ thể vai trò của các đơn vị chủ trì, đơn vị thực hiện, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm.

Cơ quan chức năng rà soát, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, trang trí cảnh quan, bình ổn giá dịch vụ, đồng thời tập trung nâng cao công tác quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch văn minh, an toàn để mỗi du khách đến với Quảng Ninh đều cảm nhận được sự thân thiện, hiếu khách và chuyên nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông lan tỏa hình ảnh du lịch Quảng Ninh bốn mùa rực rỡ, sôi động cả ngày lẫn đêm. Đây là "chìa khóa" xóa bỏ tính mùa vụ, thay đổi thói quen du lịch ngắn ngày, hình thành mô hình kinh tế đêm đặc trưng. Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 4,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt khoảng 55.000 tỷ đồng.