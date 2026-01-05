VILAB và dấu mốc hội nhập quốc tế và chiến lược bảo vệ thương hiệu Việt Nam

(Ngày Nay) - Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, VILAB công bố đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 (VILAS 1605) và gia nhập VATAP, đánh dấu bước ngoặt khẳng định uy tín kiểm định Việt Nam, đồng thời cam kết xây dựng thị trường minh bạch và bảo vệ giá trị hàng hóa cao cấp.

Quang cảnh các đại biểu tham dự tại buổi lễ trao quyết định

Buổi công bố có sự tham dự của TS. Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia; ông Nguyễn Đăng Sinh – Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam; LS. Lê Quang Y – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Lê Doãn Phi – Chủ tịch HĐQT VILAB; TS.LS. Lê Thị Dung – đại diện Ban Lãnh đạo VILAB, cùng đại diện một số doanh nghiệp

Phát biểu của TS. Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia chia sẻ: “Vừa qua, ngày 15/12/2025, Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia (BoA) đã ban hành quyết định công nhận Phòng thử nghiệm VILAB phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Với mã số VILAS 1605, VILAB chứng minh năng lực chuyên môn trong lĩnh vực cơ học, đặc biệt ở các phép thử khắt khe về kích thước, độ dày, pH và khả năng hấp phụ hơi nước cho sản phẩm da và túi xách cao cấp”.

Buổi lễ trao quyết định đã trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của VILAB. Sự kiện diễn ra trang trọng, khẳng định nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp Việt trong việc thu hẹp khoảng cách với các phòng thử nghiệm quốc tế

Song song đó, với việc đạt chuẩn kỹ thuật, VILAB chính thức trở thành hội viên VATAP. Đây là bước đi chiến lược, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Sự hiện diện của một đơn vị kiểm định đạt chuẩn quốc tế trong mạng lưới VATAP tạo thêm “lớp bảo vệ” cho thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp chân chính bảo vệ thương hiệu và giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn hàng hóa cao cấp.

TS. Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia phát biểu.

Hội nghị ngày 03/01 không chỉ là lễ trao bằng mà còn là diễn đàn chuyên môn quy tụ cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu. Các bên cùng trao đổi xu hướng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cao cấp năm 2026, thảo luận giải pháp nâng cao minh bạch thị trường và thúc đẩy năng lực kiểm định nội địa nhằm đáp ứng hàng rào kỹ thuật quốc tế.

Đại diện Chủ tịch HĐQT VILAB Lê Doãn Phi nhấn mạnh: “Việc đạt chuẩn ISO/IEC 17025 và gia nhập VATAP là dấu mốc khẳng định uy tín và năng lực của VILAB trong việc đồng hành cùng Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng một thị trường bền vững".

Sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế và trách nhiệm xã hội thông qua VATAP đã tạo nên nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững của VILAB. Doanh nghiệp hiện tập trung kiểm định tính chính hãng của các sản phẩm thương hiệu cao cấp, góp phần phân biệt rõ ràng giữa hàng thật và hàng giả trên thị trường. Danh mục kiểm định mở rộng bao gồm đồng hồ Rolex, Omega, Patek Philippe, Longines; túi xách Hermes, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Burberry; rượu vang và rượu mạnh Hennessy, Chivas Regal; cùng các dòng xì gà Cohiba, Montecristo, Punch, Bolivar.

VILAB cam kết tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực nhân sự và mở rộng danh mục thử nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và lộ trình hội nhập quốc tế.

Chủ tịch HĐQT VILAB Lê Doãn Phi nhận quyết định tại buổi lễ.

Trong xu thế hội nhập, việc một doanh nghiệp kiểm định nội địa vừa đạt chuẩn ISO quốc tế, vừa gia nhập mạng lưới chống hàng giả không chỉ là câu chuyện riêng lẻ. Đó là tín hiệu cho thấy các doanh nghiệp Việt đang nỗ lực xây dựng “lớp bảo vệ kép” cho hàng hóa ngay từ khâu thử nghiệm.

ISO/IEC 17025:2017 được giới chuyên môn ví như “ngôn ngữ chung” của các phòng thử nghiệm toàn cầu. Việc VILAB nhận mã số VILAS 1605 không đơn thuần là một chứng nhận, mà là minh chứng cho năng lực thực sự. Trong ngành da giày và túi xách – vốn là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam – các chỉ số về độ pH, khả năng hấp phụ hơi nước hay độ bền cơ học là tiêu chí sống còn. Một lô hàng có thể bị từ chối nhập khẩu chỉ vì sai lệch thông số.

Việc VILAB làm chủ các phép thử này theo chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp Việt có thêm lựa chọn kiểm định tại chỗ với chi phí tối ưu, nhưng giá trị kết quả tương đương phòng thí nghiệm quốc tế.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi công bố.

Tuy nhiên, năng lực kỹ thuật thôi chưa đủ. Việc VILAB gia nhập VATAP mang ý nghĩa chiến lược về quản trị niềm tin. Trong bối cảnh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại kinh tế và bào mòn uy tín thương hiệu, một đơn vị kiểm định đạt chuẩn quốc tế khi tham gia VATAP sẽ đóng vai trò “trọng tài kỹ thuật”. Kết quả thử nghiệm khách quan từ VILAB trở thành bằng chứng thuyết phục để bảo vệ doanh nghiệp chân chính và cảnh báo người tiêu dùng.

Sự kết hợp giữa ISO/IEC 17025 và VATAP tại VILAB tạo ra mô hình dịch vụ khép kín: Đo lường (Measurement): Đưa ra con số chính xác về chất lượng sản phẩm; chứng nhận (Certification): Khẳng định sản phẩm đáp ứng chuẩn mực lưu hành; bảo vệ (Protection): Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong cuộc chiến chống gian lận thương mại.

Qua đó, mới thấy được tư duy quản trị mới: phát triển bền vững không chỉ là bán dịch vụ, mà là bán sự an tâm. Khi mỗi sản phẩm Việt Nam xuất xưởng đi kèm kết quả thử nghiệm chuẩn mực, uy tín hàng Việt trên bản đồ thế giới sẽ được củng cố mạnh mẽ.

Sau cột mốc ngày 15/12/2025, VILAB cho biết sẽ không dừng lại ở các chỉ tiêu cơ học hiện có. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư vào công nghệ tự động hóa trong thử nghiệm và mở rộng sang lĩnh vực kiểm soát hóa chất độc hại.

Trong kỷ nguyên tiêu chuẩn xanh và minh bạch chuỗi cung ứng, những nỗ lực của VILAB góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh doanh lành mạnh, nơi chất lượng là giá trị cốt lõi và bảo vệ thương hiệu là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Toàn cảnh buổi lễ công bố trao quyết định tại VILAB.

VILAB đã tạo ra dấu mốc quan trọng khi đồng thời đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và gia nhập VATAP. Đây không chỉ là thành tựu của một doanh nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho ngành kiểm định Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế. Với chiến lược “kiềng ba chân” – kỹ thuật quốc tế, minh bạch thị trường và bảo vệ thương hiệu – VILAB đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng tầm chất lượng hàng cao cấp tại Việt Nam.