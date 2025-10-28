Vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu đóng góp cho công nghiệp văn hóa

(Ngày Nay) - Hoạt động vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa năm 2025 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến sáng tạo và bền bỉ của cá nhân, mà còn là cách cụ thể hóa tinh thần Công ước 2005 của UNESCO về bảo vệ sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trên toàn cầu.

Hoạt động này phản ánh chiến lược quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khẳng định vai trò trung tâm của nghệ sĩ trong việc hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam, thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa.

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa nước nhà.

Hội nghị là một trong những hoạt động trọng điểm của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945 - 2025), đồng thời diễn ra sau dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023). Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy đối thoại, củng cố hợp tác văn hóa và khẳng định vai trò của văn hóa như trụ cột bền vững cho hòa bình và phát triển toàn cầu.

Theo tinh thần hội nghị, công nghiệp văn hóa được xem là động lực chiến lược của phát triển bền vững, nơi văn hóa vừa là bản sắc vừa là nguồn lực kinh tế. Các nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh lần này là những người đã góp phần định hình diện mạo công nghiệp văn hóa mới, kết hợp sáng tạo nghệ thuật với tinh thần gìn giữ di sản và lan tỏa giá trị nhân văn.

Trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu được trao danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025”, ghi nhận hành trình sáng tạo bền bỉ và khả năng đối thoại giữa văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, giữa Việt Nam và thế giới. Các tác phẩm của anh, từ sơn mài, điêu khắc đến sắp đặt, đều mang triết lý Á Đông sâu sắc, đặt con người trong mối tương giao giữa ký ức và hiện đại. Anh từng gây tiếng vang với triển lãm nghệ thuật đương đại trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kể lại lịch sử bằng biểu tượng và ánh sáng.

Không dừng lại ở biên giới quốc gia, anh còn đưa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới qua các kỳ triển lãm quốc tế như Biennale Venezia và Florence Biennale, với phong cách mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam và triết lý nhân văn sâu sắc.

Việc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam vinh danh Lê Hữu Hiếu là sự khẳng định vai trò của nghệ thuật thị giác trong công nghiệp văn hóa, nơi sáng tạo trở thành hành động gìn giữ ký ức, làm giàu thêm bản sắc và khơi dậy tinh thần thời đại.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Lily Chen (Trần Như Ngọc) gương mặt quen thuộc của âm nhạc, điện ảnh và truyền hình Việt Nam cũng được vinh danh vì tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến nghiêm túc. Á quân Tình Bolero 2019 và Én Vàng 2022, Lily Chen ghi dấu ấn với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và phong cách biểu diễn tinh tế.

Là đại diện của lớp nghệ sĩ trẻ năng động, cô không chỉ thể hiện đam mê nghệ thuật mà còn hướng đến việc biến sáng tạo thành sức mạnh cộng đồng. Với Lily Chen, công nghiệp văn hóa không tách rời trách nhiệm xã hội; nghệ thuật chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó lan tỏa được giá trị nhân văn và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Trong lĩnh vực sân khấu, nơi hội tụ của cảm xúc, tri thức và bản sắc, đạo diễn Nguyễn Huy Quang (nghệ danh Vạn Nguyễn) được ghi nhận như một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam. Là người sáng lập Công ty Cổ phần Nghệ thuật Vạn Show, đạo diễn Nguyễn Huy Quang sở hữu nền tảng học thuật vững vàng với hai chuyên ngành Văn hóa học và Đạo diễn Sân khấu. Hơn hai mươi năm gắn bó với nghệ thuật, anh đã đảm nhiệm nhiều vai trò từ giảng viên, cố vấn nghệ thuật, nhà sản xuất đến tổng đạo diễn của hàng trăm chương trình quy mô quốc gia.

Anh là người dàn dựng Sử thi Kỷ niệm Đại lễ Nghìn năm Thăng Long, tái hiện khí phách dân tộc qua ngôn ngữ sân khấu hoành tráng, đồng thời sáng tạo chuỗi chương trình di sản tại Công viên Nam Hội An, nơi năm loại hình sân khấu dân gian tiêu biểu của ba miền Bắc, Trung, Nam được tái sinh trong diện mạo mới, vừa đậm chất dân tộc, vừa gần gũi với khán giả quốc tế.

Không dừng lại ở biểu diễn, anh còn là giảng viên, cố vấn nghệ thuật cho nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, góp phần đưa kỹ thuật sân khấu hiện đại kết hợp cùng chất liệu văn hóa dân gian, tạo nên những show diễn thực cảnh mang tính biểu tượng. Trong công tác đào tạo, anh từng giữ cương vị Phó Chủ nhiệm phụ trách khoa Sân khấu Điện ảnh & Múa - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Hai thập kỷ lao động nghệ thuật của anh là minh chứng cho một tầm nhìn: nghệ thuật không chỉ là biểu diễn, mà là hành động nhân văn vì cộng đồng. Bằng những sáng tạo gắn liền với di sản và thực tiễn đời sống, đạo diễn Nguyễn Huy Quang đã góp phần mở rộng biên giới của sân khấu Việt Nam, đưa nghệ thuật biểu diễn trở thành một phần năng động của nền công nghiệp văn hóa.

Cũng trong lễ vinh danh, đạo diễn Nguyễn Thị Thu Hoài, người đứng sau nhiều chương trình nghệ thuật lớn mang tầm quốc gia và quốc tế, được trao danh hiệu “Đạo diễn sáng tạo UNESCO 2025”, ghi nhận những cống hiến xuất sắc của chị trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn và sáng tạo của UNESCO trong đời sống đương đại.

Đạo diễn Nguyễn Thị Thu Hoài là người đã khẳng định vai trò tiên phong của sân khấu Việt Nam trên bản đồ văn hóa khu vực. Chị là đạo diễn của Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (truyền hình trực tiếp trên VTV), Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024, Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh – Sắc màu Đông Hồ cùng nhiều sự kiện lớn như Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh hay Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tỉnh Bắc Ninh…

Với đạo diễn Nguyễn Thị Thu Hoài, sân khấu không chỉ là nơi trình diễn, mà là “không gian đối thoại văn hóa”, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, nơi nghệ thuật dân gian được tiếp sinh khí bằng công nghệ trình diễn và mỹ thuật đương đại. Mỗi tác phẩm của chị đều cho thấy sự kết hợp giữa trí tuệ tổ chức và cảm xúc nghệ thuật, biến sân khấu thành phương tiện kể chuyện về văn hóa, con người và ký ức.

Ngoài sân khấu, chị còn phát triển mạnh trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với các dự án có giá trị văn hóa sâu sắc như Danh nhân Kinh Bắc, Thời đại Hùng Vương và Phim văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Là linh hồn của Havis Media, đơn vị sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền thông văn hóa, chị đã góp phần quan trọng trong việc nâng tầm nghệ thuật biểu diễn Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập.

