(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT ngày 15/12/2025 ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông.

Khung nội dung giáo dục AI phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực, hoà quyện và bổ trợ cho nhau, bao gồm: Tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với hai giai đoạn giáo dục: giai đoạn giáo dục cơ bản (bao gồm cấp Tiểu học và cấp Trung học Cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp Trung học Phổ thông).

Ở cấp Tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan để hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của AI trong cuộc sống. Ở cấp Trung học Cơ sở, học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập. Ở cấp Trung học Phổ thông, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học.

Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, học sinh có thể chọn các chuyên đề học tập tự chọn để tăng cường kỹ năng thực hành, tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực ứng dụng của AI hoặc các kỹ thuật lập trình và phát triển hệ thống AI.

Khung giáo dục AI được xây dựng dựa trên quan điểm, định hướng và cách tiếp cận theo năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm phù hợp, nhất quán, kế thừa tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước quy định về Khung năng lực số cho người học. Trong đó, đặc biệt chú trọng các yêu cầu về góp phần hình thành phát triển 5 phẩm chất chủ yếu và 3 cặp năng lực chung; nhất quán với Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học; khai thác chương trình giáo dục AI của các nước tiên tiến; tính khoa học, hiện đại và sư phạm; tính mở, linh hoạt, cập nhật thường xuyên; lấy con người làm trung tâm, đề cao yếu tố đạo đức và trách nhiệm.

Theo Khung giáo dục AI, trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, chú trọng trải nghiệm, thực hành và dự án. Khuyến khích dạy học theo dự án để rèn luyện năng lực hợp tác, tự học và sáng tạo. Các tiết học cần tổ chức linh hoạt, tạo hứng thú cho học sinh, đồng thời bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, giáo viên lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài học. Một số chủ đề như đạo đức AI, nhận diện rủi ro, phân tích chính sách có thể được dạy thông qua thảo luận, tranh biện và nghiên cứu tình huống mà không cần máy tính. Đồng thời, liên hệ và gắn kết kiến thức AI với các vấn đề thực tiễn trong học tập, đời sống, sản xuất và dịch vụ công.

Học sinh không chỉ đề xuất giải pháp mà còn phải biết kiểm chứng, đánh giá hiệu quả và tính nhân văn, đạo đức của giải pháp; thực hiện dạy học phân hóa và cá thể hóa.

Khung giáo dục AI cũng đặt ra những tiêu chí về đánh giá. Trong đó, đánh giá thường xuyên và định kỳ đều phải bám sát các thành phần năng lực AI và các mạch nội dung chính. Với các chủ đề có trọng tâm là ứng dụng AI, cần coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để tạo ra sản phẩm ứng dụng có ích. Với các chủ đề liên quan đến nguyên lý và mô hình AI, cần chú trọng đánh giá tư duy sáng tạo, logic và hệ thống. Với mạch nội dung về đạo đức, dữ liệu và pháp luật, việc đánh giá phải kết hợp giữa xử lý tình huống cụ thể và quan sát thái độ, hành vi, trách nhiệm của học sinh trong môi trường số.

Giáo viên cần xây dựng hồ sơ học tập để lưu trữ và cập nhật thường xuyên kết quả học tập của từng học sinh trong suốt quá trình. Kết luận đánh giá về năng lực AI của mỗi học sinh phải dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá thường xuyên và định kỳ, phản ánh sự tiến bộ và mức độ yêu cầu cần đạt của chương trình.

Việc đánh giá năng lực AI trên diện rộng phải căn cứ vào yêu cầu cần đạt của các chủ đề bắt buộc; tránh xây dựng công cụ đánh giá chỉ dựa trên nội dung của các chuyên đề tự chọn. Cần tạo cơ hội để học sinh giới thiệu và chia sẻ sản phẩm AI của mình với bạn bè, thầy cô và phụ huynh nhằm nhận được nhiều góp ý, từ đó cải tiến và phát triển sản phẩm.

Để đảm bảo tính chính xác và khách quan, giáo viên tổ chức các buổi thuyết trình, phản biện, triển lãm sản phẩm AI; khích lệ học sinh thảo luận, phản biện, đánh giá lẫn nhau, qua đó, phát huy tư duy phản biện, khả năng giao tiếp và hợp tác.