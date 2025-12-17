Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 26 của BCĐ chống khai thác IUU

(Ngày Nay) - Tối 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đây là phiên họp thường kỳ hàng tuần của Ban Chỉ đạo; được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 22 tỉnh, thành phố ven biển. Cùng dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo 22 tỉnh, thành phố ven biển.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo, cũng như các Kết luận, Chỉ thị, công điện trước đó của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, quyết liệt và đạt kết quả cơ bản. Trong đó, đã hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra chống khai thác IUU tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các bộ, ngành phối hợp thành lập tổ công tác hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị kịch bản làm việc trực tuyến trao đổi kỹ thuật với Ủy ban châu Âu (EC) và chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức họp, làm việc trực tuyến, trực tiếp với EC; cung cấp cho các địa phương và các cơ quan chức năng đầy đủ thông tin về các lô hàng của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU; hoàn thiện chuẩn hoá cơ sở dữ liệu quốc gia về thuỷ sản để giới thiệu với đoàn thanh tra EC; đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Hiện nay, 100% tàu cá của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase, với 79.231 tàu cá. Riêng các tàu không đủ điều kiện hoạt động đã được kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý vị trí neo đậu. Trong tuần lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiểm soát 3.165 lượt tàu cá rời cảng và 3.056 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 8.765 tấn trên Hệ thống eCDT.

Thực hiện nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản, trong tuần đã cấp 319 giấy biên nhận thuỷ sản qua cảng tại 51 cảng cá được chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; cùng với đó kiểm tra, kiểm soát 5 hồ sơ với khối lượng 303.808 kg thuỷ sản nhập khẩu. Đáng chú ý, các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trước đây được xử lý nghiêm khắc; số tàu cá trước đây bị mất kết nối giám sát hành trình (VMS) vượt ranh giới cho phép khai thác đạt 99,99%.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình, cũng như đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo chống khai thác IUU, phát triển bền vững thủy sản Việt Nam; kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc và đạt kết quả rõ rệt trong chống khai thác IUU.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phải vào cuộc tích cực trong chống khai thác IUU vì uy tín, danh dự của đất nước, vì phát triển nghề cá bền vững và vì chính mỗi người dân. Trong đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, đảm bảo có công cụ pháp luật để xử lý đủ mạnh, đủ sức răn đe và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU.

Cho rằng việc nắm tình hình, quản lý hoạt động của tàu cá và dân cư còn chưa như mong muốn, Thủ tướng chỉ rõ đây là trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Do đó, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã phải phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, rà soát, kiểm tra việc quản lý hoạt động tàu cá, ngư dân; không xảy ra tình trạng tàu cá, ngư dân hoạt động mà cấp ủy, chính quyền không hay biết.

“Thanh tra Chính phủ vào cuộc, xác định địa phương nào chưa tích cực, xử lý không dứt khoát tình trạng vi phạm khai thác IUU, để tàu không đủ điều kiện mà vẫn xuất bến thì làm rõ trách nhiệm và xử lý ngay”, Thủ tướng chỉ đạo.

Yêu cầu tuần tới phải có kết quả xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, nhân dân cùng vào cuộc lên án những hành động khai thác IUU. Chính quyền địa phương phối hợp với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) có trách nhiệm vào cuộc xử lý các doanh nghiệp nhập khẩu những lô hàng thuỷ sản trái phép.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở đề xuất của EC thống nhất hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương làm báo cáo; nội dung nào không đúng phải có lý giải với EC, nội dung nào đúng thì phải giải quyết nhanh theo yêu cầu. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, nếu thiếu lực lượng, phương tiện quản lý thì báo cáo ngay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí để tăng cường quản lý.

Về việc tạo sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, hiện nay mới có 7/21 tỉnh, thành phố ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho người dân, do đó trong vòng 5 ngày nữa, các tỉnh, thành phố còn lại phải hoàn thành chính sách chuyển đổi nghề.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực vào cuộc, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội, lên án hành vi khai thác IUU, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mỗi chủ thể liên quan phải phát huy tinh thần trách nhiệm, phiên họp sau phải giải quyết được các yêu cầu đề ra tại phiên họp trước.

Thủ tướng Chính phủ nhắc lại yêu cầu địa phương nào có các trường hợp vi phạm thì Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Đảng. Trong đó, tỉnh, thành phố nào để xảy ra trường hợp vi phạm khai thác IUU thì Ban Chỉ đạo sẽ gửi văn bản xuống nhắc nhở cấp ủy địa phương đó, đồng thời báo cáo Bộ Chính trị, xếp loại địa phương đó không hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất xem xét trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy địa phương đó.