Cách Vinhomes đưa cả thế giới thực vật ôn đới về Sài Gòn Park để cư dân chiêm ngưỡng “kỳ hoa dị thảo” quanh năm

(Ngày Nay) - Giữa khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của TP.HCM, Vinhomes Sài Gòn Park đang kiến tạo một vườn hoa nhà kính rộng 1,5ha - quy mô vượt công trình kỷ lục thế giới Flower Dome (Singapore). Đằng sau biểu tượng mang hình cánh bướm khổng lồ là hệ công nghệ kiểm soát khí hậu hiện đại, tạo nên một “mùa xuân vĩnh cửu”, nơi những loài hoa và thực vật ôn đới có thể khoe sắc quanh năm.

“Mùa xuân vĩnh cửu” giữa miền nhiệt đới

Ban công nhà chị Mai Phương (TP.HCM) lúc nào cũng tràn ngập hoa. Tình yêu mà người phụ nữ 38 tuổi dành cho hoa lớn đến mức chị từng đứng hàng giờ trong Flower Dome (Singapore) chỉ để ngắm một bụi hồng Juliet nở đúng tầm, hay từng dậy lúc sáng sớm để đến Vườn thực vật Hoàng gia Kew (Anh) khi sương còn đọng trên lá.

Thế nên khi nghe tin ngay giữa TP.HCM sắp có một tổ hợp vườn hoa nhà kính 1,5ha, chị vừa ngạc nhiên, vừa háo hức.

“Quy mô 1,5ha thì lớn hơn cả Flower Dome, tức là vào loại lớn nhất thế giới”, chị Phương chia sẻ.

Nhìn từ trên cao, tổ hợp vườn hoa nhà kính nằm ở trung tâm của Công viên Bách thảo Botanica Park rộng 27 ha, gần gấp đôi Thảo Cầm Viên hiện nay. Công trình mang hình dáng cánh bướm khổng lồ đang khép hờ, vừa mềm mại vừa kỳ vĩ, nổi bật giữa vòm cây và mặt hồ trong xanh.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài thơ mộng ấy là một loạt những công nghệ “khủng”.

Toàn bộ không gian bên trong được điều khiển bởi hệ thống kiểm soát hiện đại bậc nhất - tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm để duy trì một phân vùng ôn đới dịu mát quanh năm, hoàn toàn độc lập với cái nóng 38-40 độ bên ngoài. Đó chính là điều kiện để một vương quốc thực vật ôn đới có thể tồn tại và nở rộ quanh năm giữa lòng Sài Gòn nhiệt đới.

Tâm điểm của không gian là góc Địa Trung Hải thu nhỏ với cây Olive ngàn năm tuổi thân sần sùi như đá cổ, Thông đá Ý vươn cao thanh thoát, sung Mỹ trĩu quả.

Sự thô mộc của những đại thụ ấy được cân bằng bởi vườn hồng châu Âu - nơi ngát hương thơm của hồng lửa Úc và đóa Juliet, loài hoa từng được gọi là “hồng triệu đô” với kết cấu cánh xếp tầng hoàn mỹ.

Đi sâu hơn là những thảm Tulip rực rỡ từ Hà Lan, những bụi mẫu đơn quyền quý kiểu Á Đông, thung lũng phong lan với đủ chủng loại: lan Úc, vảy rồng, vũ nữ…

Tại khu Thác Địa đàng, dương xỉ cổ đại mọc xanh rờn dưới vòm ẩm ướt bên dòng suối thẳng đứng.

Và ở một góc riêng đầy bí ẩn là thế giới cây ăn thịt với cây bắt ruồi kiên nhẫn giương bẫy, hay loài Sarracenia khét tiếng trong giới săn mồi thực vật…

Mỗi loài cây là một vẻ đẹp riêng, mỗi góc vườn là một câu chuyện không trùng lặp.

Với người yêu thiên nhiên như chị Mai Phương, được sống ngay cạnh một kỳ quan như thế là một cơ hội. Chị cho biết, cuối tuần sẽ thu xếp xuống Hóc Môn xem dự án.

Sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày cạnh “vườn địa đàng nơi hạ giới”

Cũng như chị Mai Phương, bà Anh Đào (65 tuổi, TP.HCM) đặc biệt quan tâm đến vườn hoa nhà kính hình cánh bướm khổng lồ, bên cạnh quần thể đại học 150ha hay VinWonders nội khu.

Là người yêu thích cây hoa, mỗi năm bà Đào đều lên Đà Lạt vài lần chỉ để ngắm hoa. Bà từng dự định sau khi về hưu sẽ chuyển lên Đà Lạt sống, nhưng còn vướng bận con cháu nên chưa làm được. “Có lẽ gia đình tôi sẽ chuyển hướng đến Hóc Môn”, bà Đào cho biết trong ngày chủ đầu tư ra mắt sa bàn dự án.

Tuy nhiên, có một điều mà bà Đào và nhiều người chưa biết, theo thiết kế, vườn hoa nhà kính này không chỉ rực rỡ ban ngày, mà ban đêm cũng lộng lẫy không kém.

Khi hoàng hôn tắt hẳn, toàn bộ công trình 1,5 ha bắt đầu chuyển mình. Hệ thống ánh sáng sinh thái và công nghệ mapping 3D tương tác thắp sáng từng cánh hoa, len lỏi dọc lối đi, phản chiếu lên vòm kính khổng lồ. Hàng triệu điểm sáng laser hòa quyện với hiệu ứng hình ảnh chuyển động biến khu vườn thành sân khấu thị giác đổi màu theo từng chủ đề.

Đây là tiện ích hiếm có ngay cả ở những đô thị lớn nhất thế giới, vừa hoành tráng vừa tinh tế, đủ sức hấp dẫn từ sáng tới đêm, từ mùa xuân tới mùa đông, mê hoặc cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Theo các nhà đầu tư kỳ cựu, việc sở hữu tư gia nằm kế cận công trình tiện ích mang tầm cỡ thế giới như vậy, không chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân, mà còn là một “bảo chứng vàng” cho một tài sản có tính thanh khoản tuyệt đối, cùng biên độ tăng giá vượt trội theo thời gian.