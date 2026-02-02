VNG tăng trưởng mạnh, doanh thu hơn 3.194 tỷ đồng trong quý IV/2025

(Ngày Nay) - Quý IV/2025, CTCP Tập đoàn VNG (VNG Group) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.194 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ, cùng với lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (*) đạt 139 tỷ đồng, tăng 38%. Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng đồng đều và chất lượng tăng trưởng của các mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn, trong bối cảnh VNG vẫn đang ưu tiên nguồn vốn cho các trụ cột chiến lược như AI và Go Global.

Trong kỳ, doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 20% tổng doanh thu, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của VNG. Tập đoàn đồng thời đóng góp 497 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong Quý IV.

Nhận định về kết quả này, ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, cho biết: “Trong một năm thị trường nhiều biến động, ưu tiên của VNG là duy trì sự cân bằng giữa hiệu quả vận hành và khả năng đầu tư cho dài hạn. Việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng trưởng nhanh hơn doanh thu phản ánh chất lượng tăng trưởng và năng lực thích ứng của các mảng kinh doanh cốt lõi. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư có trọng tâm cho các mục tiêu dài hạn như AI và mở rộng thị trường quốc tế.”

Tăng trưởng ổn định ở các mảng lõi

Trong Quý IV/2025, tăng trưởng doanh thu của VNG tiếp tục được dẫn dắt bởi các mảng kinh doanh lõi trong hệ sinh thái sản phẩm.

Mảng Trò chơi trực tuyến tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực nhờ mức độ gắn kết ổn định của các tựa game chủ lực, cũng như sự đóng góp của 4 tựa game mới ra mắt. Tổng gross bookings (*) đạt 2.242 tỷ đồng, tăng mạnh 38% so với cùng kỳ, trong đó 17% đến từ thị trường nước ngoài.

Nền tảng Zalo tiếp tục duy trì vai trò hạ tầng kết nối thiết yếu với 79,6 triệu người dùng hàng tháng và hơn 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Hệ sinh thái hiện có 1.205 Zalo Mini App và 17.210 Zalo Official Account, hỗ trợ hiệu quả khối cơ quan nhà nước, tiện ích công và doanh nghiệp.

Ở mảng Fintech, tăng trưởng của Zalopay tiếp tục được dẫn dắt bởi các dịch vụ thanh toán cốt lõi và tăng trưởng của nhóm dịch vụ tài chính khi tổng giá trị giao dịch (TPV) tăng tới 83% so với cùng kỳ. Dự kiến, Zalopay sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán QR quốc tế, Thanh toán Chạm (Tap to Pay) và giải pháp "Scan Everything", gia tăng tiện ích cho người dùng.

Vận hành kỷ luật và hiệu quả

Về mặt chi phí, trong Quý IV/2025, Tập đoàn ghi nhận chi phí hoạt động tăng, song mức tăng này tương ứng với quy mô kinh doanh mở rộng, bao gồm chi phí bản quyền cùng các chi phí vận hành chính như chi phí nhân sự và dịch vụ thuê ngoài, phản ánh đà tăng trưởng doanh thu và các khoản đầu tư đang triển khai.

Việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 139 tỷ đồng và tăng trưởng nhanh hơn doanh thu (38% so với 34%) phản ánh các nỗ lực tạo lợi nhuận và kỷ luật vận hành đang đi đúng hướng và mang lại hiệu quả rõ nét, dù Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư.

Tiếp tục đầu tư toàn diện cho AI

Song song với đà tăng trưởng ổn định của các mảng kinh doanh lõi, VNG tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho AI, trụ cột tăng trưởng mới.

Trong Quý IV/2025, GreenNode, mũi nhọn AI Cloud của Tập đoàn, và VNG Cloud đã chính thức hợp nhất thương hiệu thành GreenNode, cho phép VNG tập trung nguồn lực phát triển các giải pháp AI Cloud và Cloud truyền thống. Với danh mục hơn 80 sản phẩm và dịch vụ, GreenNode cung cấp nền tảng hợp nhất và hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước ứng dụng AI ở quy mô lớn, tập trung vào các dịch vụ GPU-as-a-Service. Đây được xem là một trong những hướng đầu tư chiến lược nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng của VNG trong các giai đoạn tiếp theo, khi nhu cầu về năng lực tính toán cho các doanh nghiệp triển khai AI và ứng dụng dữ liệu quy mô lớn ngày càng tăng.

Cùng với việc phát triển hạ tầng, VNG cũng đang tập trung thúc đẩy hệ sinh thái và nguồn nhân lực AI trong dài hạn. Saigon AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM do VNG đồng triển khai cùng ĐHQG TP.HCM được vận hành như điểm gặp gỡ giữa cộng đồng nghiên cứu trẻ, nhà trường và doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, chia sẻ và hợp tác, Saigon AI Hub góp phần thúc đẩy việc thử nghiệm, phát triển và triển khai các giải pháp AI vào trong thực tiễn. Cũng trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với ĐHQG TP.HCM, VNG đã tài trợ số GPU trị giá 6 tỷ đồng cho 3 trường đại học trực thuộc, giúp nâng cao năng lực nghiên cứu R&D AI trong môi trường học thuật.

Một số điểm nhấn trong Quý

Cũng trong Quý IV, VNG tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng và sự vinh danh ý nghĩa như Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 (hạng 35 – nhóm doanh nghiệp lớn) và Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025 (hạng 1 – nhóm ngành Công nghệ thông tin). Tập đoàn cũng vinh dự nhận được Bằng khen của Văn phòng Thành ủy TP.HCM vì những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025–2030.

(*) Lợi nhuận thuần từ HĐKD sau điều chỉnh là một chỉ số tài chính không theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) được VNG sử dụng để phản ánh hiệu quả của hoạt động kinh doanh thường xuyên. Chỉ số này được tính bằng cách loại trừ ảnh hưởng của doanh thu trò chơi chưa thực hiện và các chi phí liên quan, cùng các khoản mục không thuộc hoạt động kinh doanh chính.

(*) Bookings là một chỉ số hoạt động không theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) được VNG sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của mảng Trò chơi trực tuyến. Chỉ số này phản ánh tổng số tiền người dùng đã chi trong kỳ được áp dụng để tính toán.