VNG lọt Top 29 doanh nghiệp tư nhân đóng thuế lớn nhất Việt Nam

(Ngày Nay) - Với mức đóng thuế 1,588 tỷ đồng năm 2024, VNG xếp hạng 29/100 DNTN nộp ngân sách lớn nhất. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tập đoàn ghi nhận mức đóng góp trên 1000 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2024, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 9.273 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 302 tỷ đồng, đánh dấu sự phục hồi rõ nét so với mức lỗ 23 tỷ đồng năm 2023.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, VNG đã đóng góp ngân sách nhà nước 560 tỉ đồng. Các mảng kinh doanh lõi đều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực cho nền kinh tế số Việt Nam. Cụ thể, trong Quý II, mảng game ghi nhận bookings 1.926 tỷ đồng, với 17% từ thị trường quốc tế, thúc đẩy tích cực hoạt động xuất khẩu dịch vụ số. Các nền tảng nội địa như Zalo và Zalopay duy trì vai trò hạ tầng công nghệ thiết yếu cho người dùng Việt, hỗ trợ kết nối hành chính công và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trên toàn quốc.

Đặc biệt, với AI, lĩnh vực đang tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới, VNG đang có những kết quả rất tích cực. VNG hiện là một trong số ít doanh nghiệp công nghệ tại Đông Nam Á đầu tư toàn diện cho trí tuệ nhân tạo (AI) theo cả ba lớp: Hạ tầng – Nền tảng – Ứng dụng. Tháng 6/2024, tập đoàn khai trương hạ tầng AI Cloud quy mô lớn đầu tiên trong khu vực tại Bangkok (Thái Lan), thành công thương mại hóa AI chỉ sau 6 tháng triển khai. Ở lớp nền tảng, thông qua đội ngũ kỹ sư của Zalo, VNG đã phát triển thành công mô hình ngôn ngữ lớn KiLM từ đầu (from-scratch), đưa Việt Nam trở thành một trong ba quốc gia Đông Nam Á sở hữu LLM riêng, với năng lực tương đương GPT-4.

Tập đoàn cũng thể hiện khả năng tích hợp AI hiệu quả trong sản phẩm phục vụ người dùng phổ thông ở quy mô lớn. Khoảng 20% người dùng Zalo đã tiếp cận các tính năng như soạn tin nhắn bằng giọng nói, chuyển giọng nói thành văn bản, tạo ảnh đại diện AI, v.v. Trợ lý hỏi đáp tổng hợp Kiki Info – vận hành qua Zalo Official Account – thu hút hơn 1 triệu lượt sử dụng chỉ sau chưa đầy 2 tháng. Thiệp AI, một ứng dụng sáng tạo, cũng ghi nhận 15 triệu thiệp được tạo và gửi trong cùng khoảng thời gian.

Không giới hạn trong mục tiêu kinh doanh, VNG còn chủ động triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng nhằm nâng cao năng lực AI quốc gia. Đầu năm 2025, Zalo hợp tác với Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) ra mắt Báo cáo Phát triển LLM tiếng Việt dựa trên bộ tiêu chuẩn VMLU và cung cấp miễn phí, nhằm hỗ trợ cộng đồng Việt Nam nghiên cứu và huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn.

Tháng 5/2025, Tập đoàn ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia TP.HCM, cam kết tài trợ 25 tỷ đồng trong 3 năm cho các hoạt động R&D và đồng hành đào tạo ít nhất 1.000 sinh viên chất lượng cao. Tập đoàn cũng vận hành Phòng Thí nghiệm & Nghiên cứu AI tại trụ sở chính, cung cấp GPU cho các nhóm nghiên cứu trẻ tài năng. Trong cuối tháng 6, Zalo tham gia Liên minh AI đầu tiên tại Việt Nam - Âu Lạc, cam kết phát triển công nghệ AI hướng cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

PRIVATE 100 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp tư nhân có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 100 tỷ đồng trở lên, được CafeF cập nhật thường niên dựa trên dữ liệu công khai về kết quả kinh doanh, nộp ngân sách và năng lực tài chính của các doanh nghiệp.