Vốn hóa của Nvidia xác lập mốc kỷ lục 5.700 tỷ USD

(Ngày Nay) - Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 26%; nếu xét trong vòng 12 tháng qua, giá trị cổ phiếu của hãng đã bùng nổ với mức tăng trưởng lên tới 70%.

Vốn hóa thị trường của Nvidia đã xác lập cột mốc kỷ lục 5.700 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 14/5, khi cổ phiếu của "gã khổng lồ" chip Trí tuệ Nhân tạo (AI) này tăng mạnh hơn 4% lên mức cao kỷ lục.

Cổ phiếu Nvidia ghi nhận đà bứt phá cùng nhóm công nghệ ngay trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến công bố vào tuần tới.

Bên cạnh đó, đà tăng này còn được tiếp sức bởi thông tin từ Reuters cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã cấp phép cho khoảng 10 doanh nghiệp Trung Quốc mua H200-dòng chip mạnh thứ hai của hãng này. Danh sách các công ty được phê duyệt bao gồm những cái tên đình đám như Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com.

Dẫn lời các nguồn tin thân cận, bài báo trên Reuters lưu ý rằng hiện vẫn chưa có lô hàng nào được thực hiện. Điều này làm dấy lên những hoài nghi về khả năng bán chip thực tế giữa Nvidia và các đối tác Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 14/5, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông hiện chưa có thông tin cập nhật mới nào liên quan đến việc mở rộng quyền tiếp cận chip Nvidia tại thị trường Trung Quốc.

Trước đó, Nvidia đã loại bỏ mục dự báo doanh thu cho thị trường Trung Quốc trong báo cáo kết quả kinh doanh quý. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ thắt chặt các biện pháp hạn chế khả năng bán các dòng chip tiên tiến nhất của hãng cho Trung Quốc nhằm kiểm soát cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo.

Đáng chú ý, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang đã được bổ sung vào danh sách đoàn doanh nhân tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình vào phút chót.

Gần đây, Nvidia dự báo doanh thu từ chip Trí tuệ Nhân tạo của doanh nghiệp này có thể chạm mốc ít nhất 1.000 tỷ USD tính đến năm 2027.

Con số dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD mà Nvidia đưa ra là một bước nhảy vọt so với mức 500 tỷ USD tính đến năm 2026 dành cho dòng chip Blackwell và Rubin được công ty công bố hồi tháng 2/2026. Sau khi đạt cột mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD vào tháng 10/2025, những tuyên bố mới của ông Huang đã giúp trấn an các nhà đầu tư về khả năng duy trì đà tăng trưởng của hãng.

Chuyên gia Jacob Bourne từ Emarketer nhận định việc vạch ra cơ hội 1.000 tỷ USD cho thấy nhu cầu bền vững đối với hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo của Nvidia. Điều này phát đi tín hiệu rằng công ty đang duy trì vị thế dẫn đầu khi ngành công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo chuyển dịch từ giai đoạn thử nghiệm ban đầu sang triển khai quy mô lớn.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh các "ông lớn" công nghệ như OpenAI, Anthropic và Meta đang chuyển trọng tâm từ huấn luyện mô hình sang phục vụ hàng trăm triệu người dùng cuối. Xu hướng này cũng thúc đẩy nhu cầu về CPU-mảng vốn do Intel thống trị, nhưng hiện Nvidia đang thâm nhập mạnh mẽ với dòng CPU Vera mới. Ông Huang dự báo đây chắc chắn sẽ trở thành mảng kinh doanh trị giá hàng tỷ USD cho công ty.

Giới phân tích nhận định, thay vì chỉ bán các con chip đơn lẻ, Nvidia hiện đã nâng tầm cuộc chơi khi cung cấp toàn bộ hệ thống hạ tầng phức tạp, khẳng định tư duy mới trong việc xây dựng hệ sinh thái Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu.