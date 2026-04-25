Microsoft và Meta mạnh tay cắt giảm nhân sự để dồn lực cho cuộc đua AI

(Ngày Nay) - Meta cho biết sẽ cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, trong khi Microsoft triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện cho khoảng 7% nhân viên.

Meta và Microsoft đang tinh giản hàng nghìn nhân sự trong bối cảnh đổ mạnh vốn vào trí tuệ nhân tạo. Các lãnh đạo cả hai công ty cho rằng công nghệ này đang đáp ứng được nhu cầu về năng suất của doanh nghiệp.

Ngày 23/4, Meta thông báo với nhân viên rằng đến ngày 20/5 sẽ cắt giảm khoảng 10% nhân sự, tương đương gần 8.000 người. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu suất đã được vạch ra từ vài tháng trước. Ngoài ra, công ty cũng sẽ đóng khoảng 6.000 vị trí tuyển dụng đang để trống. Cùng ngày, Microsoft lần đầu tiên thông báo sẽ triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện cho khoảng 7% lực lượng lao động tại Mỹ, trong tổng số khoảng 125.000 nhân viên.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi nhân viên, bà Janelle Gale, Giám đốc nhân sự của Meta không nhắc trực tiếp đến AI nhưng nhấn mạnh việc cắt giảm này sẽ giúp công ty “cân đối lại các khoản đầu tư khác đang thực hiện”.

CEO Mark Zuckerberg thẳng thắn cho rằng AI đang khiến một số vị trí tuyển dụng trở nên không còn cần thiết. Ông chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu thấy những dự án vốn cần cả một đội ngũ lớn trước đây thì nay có thể được hoàn thành chỉ bởi một cá nhân xuất sắc nhờ sự hỗ trợ của AI”.

Tại buổi báo cáo doanh thu quý IV/2025, ông Zuckerberg tiết lộ kế hoạch chi từ 115 tỷ đến 135 tỷ USD cho AI, con số gần gấp đôi chi phí vốn của năm trước.

Về phía Microsoft, gói nghỉ hưu tự nguyện sẽ ưu tiên những nhân viên kỳ cựu có "số tuổi đời cộng số tuổi nghề" từ 70 trở lên. Theo Financial Times, có hơn 8.000 nhân viên có thể đủ điều kiện tham gia.

Tháng 7/2025, Microsoft dự báo sẽ chi khoảng 100 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm tài chính tới. Các nhà phân tích hiện ước tính con số này đã tăng lên khoảng 110–120 tỷ USD.

Ông Mustafa Suleyman, Giám đốc AI của Microsoft, cho biết rằng ông tin AI có thể thay thế phần lớn công việc văn phòng trong vòng 12–18 tháng tới.

Ông Satya Nadella, Giám đốc điều hành của Microsoft, nhiều lần nhấn mạnh việc ứng dụng AI nội bộ đã giúp Microsoft tăng mạnh năng suất. Tháng 4/2025, ông cho biết AI đã đảm nhận tới 30% khối lượng công việc lập trình của công ty.

Vào tháng 1/2026, ông từng chia sẻ rằng: “Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của làn sóng phổ cập AI, nhưng Microsoft đã xây dựng được một mảng kinh doanh AI lớn hơn cả một số mảng chủ lực trước đây”.

Khi được hỏi AI đang đảm nhận bao nhiêu phần việc lập trình tại Meta, ông Zuckerberg trả lời: “Chúng tôi dự đoán trong năm tới… có thể khoảng một nửa hoạt động phát triển sẽ do AI đảm nhiệm, thay vì con người, và con số đó sẽ còn tăng thêm”.

Các thông báo cắt giảm nhân sự từ hai “ông lớn” công nghệ diễn ra trong bối cảnh người lao động ngày càng lo ngại bị thay thế bởi AI, và những lo ngại này không phải không có cơ sở.

Ngay cả nhân viên cũng đang trở thành “nguồn dữ liệu” để huấn luyện AI. Reuters gần đây phát hiện một bản ghi nhớ nội bộ của Meta cho thấy công ty đang cài đặt phần mềm mới trên máy tính của nhân viên tại Mỹ để ghi lại mọi chuyển động chuột, các cú nhấp chuột và thao tác bàn phím nhằm phục vụ việc huấn luyện mô hình AI.

Không chỉ Meta và Microsoft, nhiều công ty đẩy mạnh AI cũng đồng thời cắt giảm nhân sự. CEO Jack Dorsey của Block đã cắt gần một nửa lực lượng lao động vào đầu tháng 3/2026, viện dẫn hiệu quả từ AI. Amazon, công ty công bố kế hoạch chi tới 200 tỷ USD chỉ trong một năm cho AI, đã sa thải ít nhất 30.000 nhân viên trong 6 tháng qua. Oracle, đang chịu áp lực nợ từ các khoản đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, cũng thông báo sẽ cắt giảm hàng nghìn việc làm trong tháng trước.