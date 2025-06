VPBank trở thành nhà tài trợ Kim cương của Liên hoan Phim Châu Á DANAFF III

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng được tổ chức thường niên tại thành phố Đà Nẵng Việt Nam do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng nhằm lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và Châu Á. Qua 2 năm đầu tiên, DANAFF đã đạt nhiều thành tích ấn tượng, góp phần xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng ra thế giới.

So với hai mùa trước, DANAFF III có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình. Theo đó, DANAFF III sẽ tăng thời gian chính thức lên 7 ngày với sự tham gia của 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số phim được tuyển chọn vào các chương trình trong Liên hoan phim là hơn 100 phim (tăng mạnh so với 46 phim của DANAFF I và 63 phim của DANAFF II); số buổi chiếu phim tăng lên khoảng 200 (so với 100 buổi của mùa trước).

Điểm đặc biệt của DANAFF III là chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á” - tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh Châu Á xuất sắc và thành công tại các liên hoan phim quốc tế trong năm qua, cùng những bộ phim công chiếu lần đầu. Năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của “Giải Phê bình phim Châu Á” trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á”.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim, lần đầu tiên có chương trình “DANAFF Talents” - Tài năng triển vọng điện ảnh DANAFF. Chương trình gồm các hoạt động đào tạo và kết nối, phát triển dự án phim dành cho các tài năng trẻ, triển vọng trong lĩnh vực điện ảnh với chủ đề “Ươm mầm tài năng” về diễn xuất, “Vườn ươm dự án” cho các nhà làm phim.

Song hành cùng các hoạt động hỗ trợ tài năng, hội thảo chuyên đề "Phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của Việt Nam" cũng được tổ chức với sự tham gia của các giảng viên, nghệ sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và đào tạo để cùng trao đổi về chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh hội nhập.

Một trong những chương trình trọng tâm của Liên hoan là chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước, giới thiệu 22 tác phẩm tiêu biểu, chọn lọc về chiến tranh, được sản xuất sau năm 1975. Ngoài ra còn có hội thảo “Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất”; chương trình gặp gỡ, trò chuyện giữa khán giả với các nghệ sĩ nổi tiếng, những người làm phim chiến tranh các thế hệ...

Đại diện ngân hàng VPBank cho biết: “DANAFF III đã và đang góp phần thiết thực vào việc xây dựng nền công nghiệp hóa điện ảnh Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập. Nhận thấy đây là hoạt động mang đến nhiều giá trị văn hóa cho cộng đồng, đồng điệu với sứ mệnh ‘Vì một Việt Nam thịnh vượng’ mà ngân hàng theo đuổi, nên chúng tôi đã đồng hành cùng DANAFF III. Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn mang sự thịnh vượng về thể chất và tinh thần tới các khách hàng của mình.”

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 có hai hạng mục phim dự thi, gồm 14 bộ phim trong hạng mục Phim châu Á dự thi và 12 bộ phim trong hạng mục Phim Việt Nam dự thi.