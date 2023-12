Vụ KĐT An Phú – An Khánh: Tiếp tục khởi tố ông Đinh Trường Chinh, khám xét HDTC

(Ngày Nay) - Công an TP.HCM vừa khởi tố ông Đinh Trường Chinh về hành vi Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh (Q.2 cũ, nay là TP.Thủ Đức).