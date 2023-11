Sau hàng loạt vấn đề, HDTC cho toàn thể nhân viên tạm nghỉ không lương

Thông tin này được nêu tại văn bản số 383/TB-HDTC/2023 về việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự do ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc HDTC ký ban hành ngày 16/11/2023.

Theo đó, HDTC đưa ra lý do nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn, không có nguồn thu để chi trả cho cán bộ nhân viên. “Vì vậy, để phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong thời gian hiện nay, Hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt, làm cơ sở cho việc phát triển sau này”, văn bản nêu.

Động thái nói trên được đưa ra sau chuỗi sự kiện diễn ra gần đây, ông Đinh Trường Chinh – một trong những cổ đông của HDTC bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước;

Và, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo giao Thanh tra Thành phố chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV HDTC (nay là Công ty Cổ phần HDTC) trong việc chuyển nhượng 10 lô đất bằng 9 hợp đồng tại Khu đô thị mới An Phú – An Khánh sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM điều tra, làm rõ, xử lý.

HDTC tiền thân là doanh nghiệp vốn Nhà nước, trực thuộc Công ty mẹ là Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco). Năm 2015, UBND TP.HCM phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển thành Công ty Cổ phần HDTC năm 2016, nhà nước giữ lại 30% cổ phần do Resco nắm giữ.

Công ty Cổ phần HDTC hiện nay có địa chỉ đặt tại số 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM, nắm trong tay hàng loạt dự án xây dựng quy mô lớn, như: Khu dân cư Bình Trưng 10ha (Q.2 cũ); Khu dân cư Bình Trị Đông 28ha (huyện Bình Chánh); Khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131ha (Q.2 cũ); Khu dân cư An Sương 65ha (Q.12)...

Tiềm lực như vậy nhưng doanh nghiệp này lại là một trong những cái tên dẫn đầu danh sách nợ thuế tại TP.HCM với con số lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hồi tháng 10/2023, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) quyết định "Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu" của HDTC, do có số tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp. Số tiền cưỡng chế là hơn 114,4 tỷ đồng. Thời hạn thi hành quyết định trong một năm.