Vụ ‘Túi rác tự hủy sinh học’ của Saigon Co.op: Có thể truy cứu trách nhiệm!

(Ngày Nay) - Liên quan đến vụ “Túi rác tự hủy sinh học” của Saigon Co.op có thành phần chính khó… phân hủy sinh học, theo luật sư, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm với các tội danh như là Tội sản xuất, buôn bán hàng giả, Tội quảng cáo gian dối, Tội lừa dối khách hàng…

Như Ngày Nay đã nhiều lần thông tin, “Túi rác tự hủy sinh học” mang thương hiệu Co.op Select của Liên minh Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) do Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam sản xuất, nhưng phần ghi trên nhãn là: Nhựa (HDPE, LLDPE), phụ gia tự hủy sinh học Oxium 2003-EB; có logo của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam - SP 002.22 chứng nhận thân thiện với môi trường.

Nhựa HDPE, LLDPE là nhựa khó phân hủy sinh học, do đó, việc sản phẩm gắn nhãn “tự hủy sinh học” là có những điều chưa được minh bạch, cần làm rõ.

Saigon Co.op không thể vô can!

Tại buổi làm việc ngày 25/8 giữa phóng viên với đại diện Saigon Co.op và Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam, phía Saigon Co.op nói rằng nhà cung cấp chịu trách nhiệm về sản phẩm, ghi nhãn. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành của pháp luật, Saigon Co.op phải chịu trách nhiệm nếu có sự cố hay sự kiện pháp lý xảy ra.

Để bạn đọc có góc nhìn pháp lý rõ ràng hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Luật sư Hải Nhi - Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, Công ty Luật hợp danh FDVN.

Theo luật sư Hải Nhi, mặc dù giữa Công ty bán và Công ty sản xuất có thể có thỏa thuận về việc phân chia trách nhiệm giữa hai bên, nhưng Công ty bán vẫn phải có trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm khi bán ra thị trường, đặc biệt khi sản phẩm mang thương hiệu của Công ty bán.

“Việc sản phẩm mang thương hiệu của Công ty bán đồng nghĩa với việc Công ty bán có quyền sở hữu và kiểm soát việc bán hàng, bao gồm cả việc đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ pháp luật của sản phẩm”, luật sư Hải Nhi cho biết.

Và cũng theo luật sư Hải Nhi, Công ty sản xuất cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với Công ty bán để bồi thường cho khách hàng (nếu có thiệt hại xảy ra) về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023, Điều 14 Luật Thương mại 2005, Điều 608 Bộ Luật Dân sự 2015, điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023.

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Luật sư Hải Nhi cho biết: Theo Khoản 2, Khoản 6 Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 thì tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm “Thực hiện ghi nhãn hàng hóa bảo đảm trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa theo quy định của pháp luật”, “Minh bạch thông tin về thành phần, chức năng, lợi ích khác biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, dịch vụ được cung cấp dành riêng cho từng giới tính”.

“Nếu có việc ghi nhãn sản phẩm sai sự thật về khả năng “phân hủy sinh học” là hành vi vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa, đặc biệt là quy định liên quan đến bảo vệ môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng. Cụ thể, doanh nghiệp đã vi phạm các nguyên tắc về thông tin về sản phẩm phải rõ ràng, chính xác, trung thực và minh bạch về lợi ích khác biệt đối với sản phẩm”, luật sư Hải Nhi cho biết thêm.

Cũng theo luật sư Hải Nhi, để đánh giá chất lượng sản phẩm có đạt chất lượng tiêu dùng hay không, cần thực hiện theo quy trình kiểm nghiệm, khoa học phù hợp. Trường hợp ghi nhãn sản phẩm với nội dung “phân hủy sinh học” nhưng thực tế không có cơ sở chứng minh rõ ràng, không đảm bảo các quy định tại điểm b Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BTNMT sẽ không phù hợp với các quy định về ghi nhãn hàng hóa, cung cấp thông tin trung thực và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, các quy định khác liên quan theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007, Luật Cạnh tranh 2018 và Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 (sửa đổi tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP).

“Đây có thể được xem là dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến quyền lựa chọn chính xác của người tiêu dùng”, luật sư Hải Nhi nhận định.

Nữ luật sư cũng cho biết, khi đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể bị xử phạt hành chính hoặc buộc cải chính, thu hồi sản phẩm, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu cơ quan có thẩm quyền xác định có hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và 2025) với các tội danh như là Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192), Tội quảng cáo gian dối (Điều 197), Tội lừa dối khách hàng (Điều 198),…

Câu hỏi đang chờ Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam trả lời Liên quan đến sản phẩm “Túi rác tự phân hủy sinh học” mà chúng tôi đề cập ở trên, tại buổi làm việc ngày 25/8, Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam cho biết sản phẩm của công ty (có mã SP 002.22) được cấp Chứng nhận Túi ni lông thân thiện với môi trường số 13/CN-TCMT của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT cũ) vào ngày 21/11/2022, hết hạn vào ngày 9/2/2025. Thời điểm này, việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo Thông tư 07/2012/TT-BTNMT. Theo Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BTNMT có quy định Tiêu chí túi ni lông thân thiện với môi trường, phải đáp ứng 3 tiêu chí, trong đó có tiêu chí thứ (1) là về đặc tính kỹ thuật. Tiêu chí này, yêu cầu sản phẩm đáp ứng một trong hai đặc tính kỹ thuật, đó là (a) Có độ dày một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét), kích thước nhỏ nhất lớn hơn 20 cm (xăngtimét) và tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu túi ni lông phải có kế hoạch thu hồi, tái chế; và (b) Có khả năng phân hủy sinh học tối thiểu 60% trong thời gian không quá hai (02) năm. Điều đó có nghĩa là, sản phẩm được cấp giấy chứng nhận Túi ni lông thân thiện với môi trường không đồng nghĩa với việc sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học, nếu sản phẩm đó được cấp giấy chứng nhận khi đáp ứng khoản a Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BTNMT. Do đó, tại buổi làm việc phóng viên đề nghị muốn được tiếp cận kết quả kiểm nghiệm (trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận) để muốn biết giấy chứng nhận được cấp cho sản phẩm (có mã SP 002.22) là đáp ứng theo khoản a hay khoản b Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BTNMT; cũng như thành phần và tỷ lệ thành phần của sản phẩm được cấp giấy và sản phẩm đang bán trên thị trường có giống nhau hay không, nhưng bị từ chối. Đến ngày 28/8, phóng viên tiếp tục gửi nội dung trao đổi đến Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam. Trong đó có nội dung đề nghị công ty này cho biết sản phẩm được cấp giấy chứng nhận số 13 là đáp ứng đặc tính kỹ thuật theo khoản a hay khoản b của Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BTNMT, nhưng chưa nhận được câu trả lời!

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!