Vui Xuân mới cùng “NPK Phú Mỹ - Rộn ràng đón Tết”

(Ngày Nay) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo , Phú Mỹ) cho biết nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng Phú Mỹ trong suốt thời gian qua, đồng thời tạo không khí phấn khởi bước vào vụ mùa mới và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phú Mỹ triển khai chương trình khuyến mại “NPK Phú Mỹ – Rộn ràng đón Tết” với quà tặng năm mới đặc biệt dành cho bà con nông dân trên cả nước.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/03/2026, hoặc đến khi hết quà tặng (tùy điều kiện nào đến trước), khi mua các dòng sản phẩm NPK Phú Mỹ đóng bao 50kg, 25kg sẽ được nhận quà tặng là bia lon Sài Gòn Export Premium theo cơ cấu là:

• Khi mua 5 bao (50 kg/bao) sản phẩm NPK Phú Mỹ hoặc khi mua 10 bao (25 kg/bao) sản phẩm NPK Phú Mỹ tặng 01 lốc bia Sài Gòn Export Premium (6 lon 330ml);

• Khi mua 20 bao (50 kg/bao) sản phẩm NPK Phú Mỹ hoặc khi mua 40 bao (25 kg/bao) sản phẩm NPK Phú Mỹ tặng 01 thùng bia Sài Gòn Export Premium (24 lon 330ml).

Chương trình áp dụng tại các điểm bán thuộc hệ thống phân phối do Phú Mỹ công bố tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Cà Mau, có dán áp phích, tờ rơi về chương trình.

Quà tặng được thiết kế, đóng gói riêng theo chương trình của Phú Mỹ cùng hình ảnh con Rồng đỏ, biểu tượng và niềm tin cho năm Thìn may mắn, góp phần mang đến niềm vui và không khí sôi nổi, tưng bừng trong dịp Tết đến xuân về. Thông qua loại quà tặng thiết thực, đặc trưng gắn liền với nhu cầu tiêu dùng dịp Tết này, Phú Mỹ thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia, giúp bà con giảm bớt chi phí sinh hoạt trong dịp Tết Phú Mỹ. Phú Mỹ cũng nhấn mạnh mong muốn, khuyến cáo bà con sử dụng quà tặng đặc biệt này theo đúng quy định, có trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình được đăng tải tại website www.dpm.vn

Khách hàng cần tư vấn hoặc phản hồi vui lòng liên hệ Đường dây nóng: 0969 65 66 67 hoặc email lienhe@pvfcco.com.vn

Được biết, NPK Phú Mỹ là 1 trong những dòng sản phẩm chủ lực của Phú Mỹ, đã cán mốc 1 triệu tấn vào ngày 30/9/2025 và được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, nằm trong Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam.