Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao

(Ngày Nay) - Đến 14 giờ 45 phút ngày 9/3, giá vàng trong nước phục hồi nhẹ sau cú giảm mạnh buổi sáng, dao động quanh 181 - 184 triệu đồng/lượng, nhưng biên độ mua - bán vẫn neo ở mức cao từ 2,6 đến 8,9 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh vàng đã tăng mạnh thời gian qua, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng với tâm lý FOMO, hạn chế lướt sóng và nên ưu tiên tích lũy dài hạn.

Chênh lệch lớn làm tăng rủi ro đầu tư

Cập nhật lúc 14 giờ 45 phút ngày 9/3, giá vàng niêm yết tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC loại 1 lượng được niêm yết ở mức 181,1 triệu đồng/lượng mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với mức đáy buổi sáng.

Trước đó, lúc 8 giờ 45 phút ngày 9/3, giá vàng miếng SJC từng giảm xuống còn 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng sau khi mở cửa ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng SJC khác như 5 chỉ và 1 chỉ cũng được niêm yết quanh 181,1 - 184,12 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC 99,99% giao dịch khoảng 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng.

Khảo sát tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cho thấy xu hướng tương tự. PNJ và Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng quanh 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng mua vào 181,5 triệu đồng/lượng và bán ra 184,1 triệu đồng/lượng, với chênh lệch khoảng 2,6 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, khoảng 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm ở mức 175 - 179 triệu đồng/lượng.

Điểm đáng chú ý của thị trường là biên độ mua - bán vẫn bị kéo giãn mạnh, phổ biến từ 2,6 đến 3 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và vàng nhẫn. Với nhóm nữ trang, khoảng cách còn lớn hơn khi nữ trang 99% chênh lệch khoảng 6,5 triệu đồng/lượng và nữ trang 75% lên tới 8,9 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, mức chênh lệch lớn khiến hoạt động lướt sóng vàng trong ngắn hạn trở nên rủi ro. Khi khoảng cách giữa giá mua và giá bán quá cao, nhà đầu tư gần như phải chấp nhận một khoản lỗ ngay khi mua vào nếu giá không tiếp tục tăng mạnh.

Thực tế, vàng đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng rất nóng. Giá vàng đã tăng khoảng 97,1% trong 12 tháng qua, đưa mức lợi nhuận bình quân 3 năm gần nhất lên khoảng 40,1%/năm. Mức sinh lời này vượt xa nhiều kênh đầu tư truyền thống và dễ kích hoạt tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) của nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo nhà đầu tư không nên quên bài học của giai đoạn 2008 - 2011, khi thị trường vàng sau một chu kỳ tăng mạnh đã bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Quy luật của thị trường tài chính cho thấy sau các đợt tăng nóng thường xuất hiện những nhịp giảm sâu nhằm thiết lập lại mặt bằng giá mới.

Trong bối cảnh thị trường đang biến động mạnh, các chuyên gia khuyến nghị người dân không nên chạy theo đám đông hoặc mua vàng theo các “cơn sóng” ngắn hạn. Thay vào đó, vàng chỉ nên được xem là kênh tích lũy dài hạn hoặc mua khi có nhu cầu thực, đồng thời cần phân bổ vốn hợp lý giữa nhiều kênh đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

Giá vàng thế giới biến động mạnh

Giá vàng thế giới suy yếu trong phiên giao dịch rạng sáng 9/3 (giờ New York), khi áp lực bán quay trở lại sau nhịp phục hồi trước đó.

Lúc 3 giờ sáng 9/3 giờ New York (14 giờ Việt Nam), theo dữ liệu trên Kitco, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 5.100 USD/ounce, giảm 72 USD, tương đương 1,39% so với phiên trước.

Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ khá rộng từ khoảng 5.013,9 đến 5.200,5 USD/ounce, cho thấy thị trường tiếp tục biến động mạnh. Đồ thị giao dịch cho thấy vàng giảm sâu vào đầu phiên trước khi phục hồi trở lại quanh vùng 5.120 - 5.130 USD/ounce, tuy nhiên lực bán sau đó gia tăng khiến giá quay đầu giảm về gần mốc 5.100 USD/ounce vào cuối phiên.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh gần đây, trong khi thị trường vẫn đang theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô, biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, những yếu tố có thể tiếp tục ảnh hưởng tới xu hướng của kim loại quý trong thời gian tới.

Theo chuyên gia tại JM Financial Services, yếu tố địa chính trị vẫn là biến số quan trọng đối với thị trường vàng. Nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng có thể gia tăng trở lại, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào của tình hình khu vực cũng có thể khiến nhà đầu tư giảm tỷ trọng vàng trong danh mục.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường vàng còn chịu ảnh hưởng từ nhiều động lực vĩ mô khác, bao gồm nhu cầu vàng vật chất tại châu Á, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương cũng như dòng vốn từ các quỹ ETF vàng. Thời gian gần đây, một số quỹ ETF vàng lớn ghi nhận dòng vốn rút ra, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Diễn biến trên thị trường năng lượng cũng đang được giới phân tích theo dõi sát sao. Giá năng lượng tăng gần đây đã khiến một số chuyên gia điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), theo đó khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn có thể bị thu hẹp. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài thường không có lợi cho giá vàng.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động theo diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình địa chính trị tại Trung Đông, trong khi nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu.