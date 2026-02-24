Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước chững lại

(Ngày Nay) - Sáng 24/2, giá vàng thế giới có lúc vượt 5.200 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh giảm, còn giá vàng trong nước đi ngang.

Trong sáng 24/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới có lúc lên mức 5.250 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh giảm về quanh mức 5.170 USD/ounce (lúc 9 giờ). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 164 triệu đồng.

Ở trong nước, mở cửa phiên sáng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với giá đóng cửa phiên ngày hôm qua 23/2.

Các thương hiệu vàng lớn ở Hà Nội như Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá vàng trong nước ngày 24/2 đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia tài chính, thị trường đi lên gần đây nhờ làn sóng mua vàng trú ẩn trong bối cảnh bất ổn từ chính sách thương mại của Mỹ. Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ nhiều chính sách thuế nhập khẩu, Tổng thống Donald Trump lập tức phản ứng bằng việc áp các mức thuế mới. Cùng với đó, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang tiếp tục thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng và các tài sản an toàn.

Trong nước, hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng tại phố Trần Nhân Tông hay khu vực đường Cầu Giấy (Hà Nội) - nơi tập trung nhiều thương hiệu vàng lớn đã trở nên quen thuộc, nhất là thời điểm sau Tết, gần ngày Vía Thần Tài. Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên FOMO mua vàng bằng mọi giá, bởi các yếu tố hỗ trợ hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn và hoàn toàn có thể đảo chiều, khiến người mua đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Để đầu tư vàng một cách thông minh, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro.