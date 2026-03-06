Mastercard, VPBank và Điện Máy Xanh ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

(Ngày Nay) -Thẻ nhằm mang đến giá trị thiết thực cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao phong cách sống số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số và không tiền mặt tại Việt Nam.
Mastercard cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa cho ra mắt VPBank MWG Mastercard, thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam liên kết với hệ sinh thái bán lẻ điện tử và hàng tiêu dùng đa ngành lớn nhất cả nước.

Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong nước được ghi nhận phát triển mạnh mẽ. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 đạt xấp xỉ 28 lần GDP, tăng lần lượt 58,86% về số lượng và 24,36% về giá trị, cho thấy mức độ phổ biến rộng khắp của thanh toán số trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, theo báo cáo New Payment Index của Mastercard, Việt Nam hiện đang dẫn đầu xu hướng tài chính số tại châu Á - Thái Bình Dương, với 94% người tiêu dùng đã sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán số mới trong năm qua, thể hiện nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với trải nghiệm thanh toán liền mạch, an toàn và gắn liền với đời sống hàng ngày.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard tích hợp công nghệ thanh toán toàn cầu của Mastercard với năng lực phát hành thẻ nội địa mạnh mẽ của VPBank cùng thế mạnh trong ngành bán lẻ của DMX, là sản phẩm thẻ chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trên quy mô toàn quốc.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái bán lẻ rộng khắp của DMX, bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, Bách Hóa Xanh, An Khang, AVAKid cùng nhiều thương hiệu khác với khoảng 3.000 cửa hàng và kênh bán hàng trực tuyến trên toàn quốc. Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard được thiết kế tích hợp vào mọi hành trình mua sắm của người dùng, từ các giao dịch thường xuyên như thực phẩm, dược phẩm đến những khoản chi cho các sản phẩm điện tử có giá trị cao.

Chủ thẻ có thể tận hưởng ưu đãi hoàn tiền lên đến 10% cho các chi tiêu tại thương hiệu DMX, hoàn tiền 4% cho chi tiêu thuộc lĩnh vực Thời trang & Ăn uống, cùng mức hoàn tiền 0.1% cho các chi tiêu hợp lệ khác, với hạn mức hoàn tiền hàng tháng đơn giản cùng các ưu đãi chào mừng hấp dẫn như miễn phí thường niên năm đầu có điều kiện, hoàn tiền chào mừng lên đến 400,000 đồng, và 100,000 điểm thưởng trên Quà Tặng VIP.

Đại diện Mastercard, VPBank và DMX tại Lễ ký kết hợp tác chiến lược ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard.

Được xây dựng dựa trên mạng lưới thanh toán toàn cầu, bảo mật của Mastercard, thẻ VPBank MWG Mastercard được chấp nhận tại các điểm thanh toán cả trong và ngoài nước, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật và quản lý rủi ro. Khách hàng có thể hoàn tất quy trình mở thẻ trực tuyến ngay trên ứng dụng VPBank và Quà Tặng VIP của Điện Máy Xanh, hoặc trực tiếp tại khoảng 3.000 điểm bán lẻ trên hệ thống DMX. Mô hình phân phối đa kênh này không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận tín dụng tại các điểm bán lẻ, mà còn mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ tài chính vượt khỏi khung giờ làm việc hành chính của ngân hàng.

Việc ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard thể hiện cam kết chung của các bên trong việc thúc đẩy trải nghiệm thanh toán số an toàn, thiết thực và gắn liền với nhu cầu chi tiêu hằng ngày tại Việt Nam. Được thiết kế dựa trên hành vi chi tiêu thực tế của người tiêu dùng, dòng thẻ này mang đến ưu đãi hấp dẫn chuyên biệt cho ngành bán lẻ với quy trình số hóa liền mạch và khả năng chấp nhận thanh toán đa kênh, qua đó đáp ứng thói quen thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến trong đời sống hằng ngày.

“Bằng cách kết hợp năng lực phát hành thẻ của VPBank với hệ sinh thái bán lẻ uy tín của Điện Máy Xanh, Mastercard góp phần mang đến một sản phẩm thẻ lấy giá trị thiết thực và sự tiện lợi làm trọng tâm, đồng thời phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong bối cảnh đời sống ngày càng được số hóa. Giải pháp cũng thể hiện cách Mastercard đồng hành cùng đối tác thực hiện đổi mới sáng tạo, triển khai các giải pháp thanh toán số an toàn và đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam hướng tới nền kinh tế số không tiền mặt và kết nối", ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, chia sẻ.

“VPBank luôn chú trọng phát triển các dịch vụ tài chính theo hướng thuận tiện, dễ tiếp cận và thiết thực với nhu cầu chi tiêu hằng ngày của người tiêu dùng,” đại diện VPBank cho biết. “Thông qua hợp tác chặt chẽ với Mastercard và Điện Máy Xanh, VPBank phát huy thế mạnh trong quy trình mở thẻ trực tuyến cũng như vận hành thẻ để mang đến trải nghiệm đơn giản, thuận tiện, nhiều ưu đãi gắn liền với nhu cầu chi tiêu hằng ngày, qua đó tạo ra giá trị thiết thực và bền vững cho người tiêu dùng Việt Nam.”

“Điện Máy Xanh luôn chú trọng hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng trên cả kênh trực tuyến và tại cửa hàng,” đại diện Điện Máy Xanh chia sẻ. “Nhờ có thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard, chúng tôi có thể mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho người tiêu dùng thông qua cơ chế điểm thưởng cho các chi tiêu hằng ngày cùng trải nghiệm thanh toán liền mạch, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các phương thức thanh toán tiện lợi và không dùng tiền mặt.”

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard hiện đã được phát hành trên toàn quốc, mang đến cho hàng triệu người Việt Nam hàng loạt ưu đãi tại các điểm bán lẻ quen thuộc, khả năng tiếp cận giải pháp tín dụng thông qua các kênh trực tuyến, cùng sự an tâm nhờ hệ thống chấp nhận thanh toán toàn cầu và tiêu chuẩn bảo mật của Mastercard. Việc tích hợp thanh toán số vào hành trình chi tiêu hàng ngày được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, nâng cao niềm tin người tiêu dùng đối với các ứng dụng tài chính số và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số toàn diện của Việt Nam.

Mastercard VPBank Điện Máy Xanh VPBank MWG Mastercard

