Sun PhuQuoc Airways khai trương phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge tại sân bay Nội Bài

(Ngày Nay) - Ngày 8/3, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) thuộc Sun Group chính thức khai trương Sun Executive Lounge – phòng chờ cao cấp đầu tiên của hãng tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không đồng bộ của Sun Group.

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không đồng bộ của Sun Group, hướng tới phục vụ nhóm khách hàng tinh hoa, doanh nhân và du khách tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

Không gian dịch vụ nâng tầm trải nghiệm hành khách

Sun Executive Lounge được thiết kế như một “điểm khởi hành của trải nghiệm”, dành cho hành khách hạng dịch vụ cao cấp của Sun PhuQuoc Airways cùng các khách hàng đặc biệt trong hệ sinh thái Sun Group.

Tọa lạc tại tầng 2, ga quốc nội sân bay Nội Bài với diện tích hơn 170m², phòng chờ có sức chứa gần 60 khách, mang tinh thần thiết kế “warm luxury” - sang trọng ấm áp. Không gian lấy cảm hứng từ thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt Nam, gợi nhắc tới vẻ đẹp của Phú Quốc - trung tâm chiến lược trong mạng bay của hãng.

Các gam màu vàng, nâu và xanh biển được kết hợp cùng vật liệu tự nhiên như gỗ, đá và kim loại ánh đồng, tạo nên cảm giác thư thái như trong một khu nghỉ dưỡng. Những chi tiết nghệ thuật như tranh sơn mài, họa tiết truyền thống và các vật phẩm thủ công được lựa chọn tạo nên những “điểm chạm văn hóa”, giúp hành khách cảm nhận bản sắc Việt ngay từ không gian sân bay.

Phòng chờ được bố trí đa dạng khu chức năng gồm khu lounge & dining, khu làm việc yên tĩnh, phòng riêng cho nhóm nhỏ, khu thư giãn với ghế massage cao cấp và các tiện ích hỗ trợ khác, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc hoặc thư giãn trước chuyến bay.

Trải nghiệm ẩm thực mang dấu ấn hệ sinh thái Sun Group

Một điểm nhấn của Sun Executive Lounge là trải nghiệm ẩm thực được tuyển chọn từ các thương hiệu trong hệ sinh thái Sun Group.

Hành khách có thể thưởng thức xúc xích “chuẩn vị” Đức nổi tiếng tại Sun World Ba Na Hills - sản phẩm được chế biến theo quy trình đạt chuẩn HACCP quốc tế. Bên cạnh đó là bia thủ công SunKraft được ủ tại BaNa Brew House trên đỉnh Bà Nà theo công thức truyền thống của vùng Bavaria (Đức).

Trong thời gian tới, lounge sẽ triển khai mô hình phục vụ set menu tại bàn kết hợp buffet với thực đơn được thay đổi định kỳ, nhằm mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng cho hành khách.

Mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái hàng không Sun Group

Việc đưa Sun Executive Lounge vào vận hành đánh dấu bước đi chiến lược của Sun PhuQuoc Airways trong việc chủ động kiểm soát và nâng tầm chất lượng dịch vụ mặt đất, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phòng chờ sẵn có tại sân bay.

Theo đại diện hãng, lounge riêng giúp Sun PhuQuoc Airways đảm bảo sự nhất quán trong trải nghiệm hành khách – từ mặt đất đến trên không, phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ tiêu chuẩn cao mà hãng đang theo đuổi.

Sun Executive Lounge tại Nội Bài cũng là bước khởi đầu trong kế hoạch phát triển hệ thống phòng chờ của hãng tại các sân bay trọng điểm. Theo kế hoạch, lounge tiếp theo sẽ được khai trương tại Sân bay Quốc tế Phú Quốc vào giữa tháng 4, từng bước hình thành mạng lưới dịch vụ cao cấp đồng bộ của hãng.

Song song với đó, Sun Group cũng đang triển khai nhiều mảnh ghép trong hệ sinh thái hàng không, bao gồm nhà máy suất ăn hàng không tại Phú Quốc, chương trình khách hàng thân thiết, nền tảng du lịch Sun Holiday và hệ thống đào tạo nhân lực hàng không.

Những mảnh ghép này hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm hành trình trọn vẹn cho hành khách, đồng thời đưa Sun PhuQuoc Airways tiến gần hơn tới chuẩn dịch vụ của các hãng hàng không 5 sao trong khu vực.