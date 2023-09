Vun đắp phong cách sống chuẩn Nhật tại The Origami

(Ngày Nay) - Sự tối giản, tinh tế, gắn kết với thiên nhiên là những chất liệu tạo nên The Origami, biểu tượng phong cách sống chuẩn Nhật duy nhất giữa lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) .

Khám phá tinh túy xứ sở mặt trời mọc tại The Origami

Origami là môn nghệ thuật gấp giấy truyền thống của Nhật Bản, là nét đẹp văn hóa đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Trong văn hóa Nhật Bản, Origami được xem là biểu tượng của tinh thần sáng tạo, sự kiên nhẫn và niềm vui, đồng thời là “ký hiệu” của tình yêu và hạnh phúc.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản, phân khu The Origami tại Vinhomes Grand Park là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kết tinh từ sự hợp tác giữa 2 thương hiệu tầm cỡ Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản). Đó là không gian sống đề cao trải nghiệm mới mẻ và khác biệt, nơi đầy đủ tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn an yên, tĩnh tại giữa thiên nhiên trong lành.

Tại The Origami, biểu tượng xứ sở mặt trời mọc được thể hiện qua cổng trời Torii, vườn tùng La Hán, hồ cá Koi, cầu gỗ… trong vườn Nhật. Hơi thở Nhật Bản kết hợp cùng những mảng xanh của công viên resort quy mô 2,5 ha, công viên The Rainbow, hệ thống đường nội bộ phủ bóng cây xanh… mang đến chất sống tựa kỳ nghỉ dưỡng thư thái, an bình giữa nhịp sống sầm uất.

Tinh túy Nhật Bản tại The Origami còn thể hiện ở kiến trúc hiện đại, đề cao sự tinh gọn, tối giản, không gian rộng rãi nhưng vẫn giàu tính kết nối. Với mặt thoáng lớn, mang ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành đến từng căn hộ, môi trường sống tại The Origami luôn khoáng đạt, dễ chịu, hòa mình với thiên nhiên.

Hệ tiện ích đẳng cấp tại The Origami

Bên cạnh phong cách sống mang cảm hứng Nhật Bản, The Origami còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Điều này là một trong những yếu tố then chốt để phân khu trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những cư dân yêu thích cuộc sống an bình, cân bằng và trọn vẹn cùng cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện.

Liên kết với “cuộc sống xanh” của The Origami là “thiên đường xanh giữa lòng đô thị” - đại công viên của Vinhomes Grand Park có quy mô 36ha với 15 chủ đề độc đáo. Kế cận đó là TTTM Vincom Mega Mall Grand Park, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của cư dân. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec trong đại đô thị sẽ mang đến đặc quyền chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân, trong khi đó, trường phổ thông liên cấp Vinschool Grand Park ươm mầm những tài năng tương lai với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm…

Vinhomes Grand Park được chăm chút nhiều tiện ích khác như vườn thiền và dưỡng sinh, sân tập gym ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn nướng BBQ, bể bơi, trục đại lộ ánh sáng, phố đi bộ, chợ đêm, khu cắm trại - dã ngoại Vietgangs Beach Club Saigon…, mang tới trải nghiệm phong phú cho cư dân. Đặc biệt, cuộc sống ở The Origami sẽ là những chuỗi ngày sôi động, hấp dẫn khi chủ đầu tư liên tiếp tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí… có quy mô lớn, thu hút hàng nghìn cư dân cũng như du khách.

Được quy hoạch tại vị trí trung tâm của Vinhomes Grand Park, cư dân The Origami có thể kết nối thuận tiện với các tiện ích đẳng cấp của đại đô thị cũng như thuận lợi di chuyển và giao thương tới nhiều khu vực khác. Từ phân khu, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận tới bến xe Miền Đông mới, các trung tâm hành chính và khu công nghệ cao… thông qua các tuyến đường huyết mạch như cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, vành đai 3…

Nằm tại tâm điểm của TP.Thủ Đức - khu vực có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, The Origami nói riêng và Vinhomes Grand Park nói chung là địa chỉ ghi điểm tuyệt đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.