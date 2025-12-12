Vượt Las Vegas và Singapore, Phú Quốc sở hữu phòng hội nghị và triển lãm lớn nhất thế giới

(Ngày Nay) - Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại Phú Quốc sẽ sở hữu phòng hội nghị và triển lãm (ballroom) rộng 11.050 m², vượt qua ballroom lớn nhất Đông Nam Á - Sands Grand Ballroom thuộc Marina Bay Sands (Singapore) và cả ballroom lớn nhất thế giới - Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ).

Với diện tích 11.050 m² và thiết kế nhịp vượt 81 m không cột, ballroom của Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC tại Phú Quốc sẽ chính thức trở thành ballroom lớn nhất thế giới, vượt qua biểu tượng của Las Vegas - Caesars Forum (10.220 m2).

Không chỉ phá kỷ lục diện tích, Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC còn mở ra khả năng tổ chức sự kiện, hội nghị, triển lãm quốc tế và tích hợp không gian trình diễn ấn tượng hơn. Ballroom lớn có khả năng phục vụ tới 10.000 khách cho các hoạt động hội nghị, triển lãm hoặc lễ hội quy mô lớn, đồng thời có thể tổ chức tiệc với 5.000 khách. Bên cạnh đó là không gian hội nghị 3.000 m2 và 30 phòng họp nhỏ phục vụ đa dạng các sự kiện, hội nghị.

Song song với ballroom kỷ lục, Trung tâm Hội nghị – Triển lãm Phú Quốc còn sở hữu một không gian Dinner Show sức chứa tới 2.000 khán giả, được thiết kế như một sân khấu trình diễn chuyên nghiệp, nơi ẩm thực và nghệ thuật hòa quyện trong cùng một trải nghiệm. Đây là không gian hiếm có ở châu Á, nơi diễn ra các show trình diễn thường nhật sau APEC. Tại đây, thương hiệu nghệ thuật hàng đầu thế giới Cirque du Soleil sẽ tham gia thiết kế và dàn dựng show diễn đẳng cấp quốc tế, góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến giải trí và sự kiện sáng đèn mỗi đêm.

Tại Mỹ, Caesars Forum là một trong những trung tâm hội nghị biểu tượng của Las Vegas, nổi tiếng với ballroom không cột rộng khoảng 10.220 m2. Công trình này từ lâu được coi là chuẩn mực của các sự kiện thương mại, triển lãm quy mô lớn và các lễ hội giải trí quốc tế. Tại khu vực Đông Nam Á, Sands Grand Ballroom của Marina Bay Sands (Singapore), rộng khoảng 7.672 m2, từ lâu giữ danh hiệu ballroom lớn nhất khu vực với khả năng tiếp đón tới 8.000 khách, là nơi diễn ra nhiều hội nghị, triển lãm, lễ trao giải và sự kiện toàn cầu. Việc Phú Quốc vượt qua các biểu tượng hội nghị của khu vực và thế giới cho thấy tham vọng của Việt Nam trong kiến tạo các công trình mang vị thế quốc gia, góp phần nâng tầm du lịch và kinh tế của đảo Ngọc.

Một điểm khác biệt lớn của Trung tâm hội nghị tại Phú Quốc so với nhiều trung tâm MICE khác trong khu vực là định hướng vận hành như một tổ hợp sự kiện, giải trí, văn hóa 24/7 thay vì hoạt động thời vụ. Trung tâm hội nghị tọa lạc trong tổ hợp phục vụ APEC tích hợp Nhà biểu diễn đa năng sức chứa 4.094 chỗ ngồi, công viên APEC, và kế cận khu thương mại với quy mô khoảng 22 ha, với điểm nhấn là tòa tháp cao 69 tầng bao gồm không gian thương mại, bảo tàng, khách sạn 6 sao... Tổ hợp sẽ tạo nên một “quần thể sự kiện” hiếm thấy tại Việt Nam. Mô hình này có nhiều điểm tương đồng với cách Las Vegas khai thác các tổ hợp giải trí - hội nghị, hay cách Singapore tạo ra một hệ sinh thái du lịch - thương mại - sự kiện khép kín.

Sự xuất hiện của Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC kết hợp cùng hạ tầng giao thông, bao gồm sân bay và các tuyến kết nối trọng điểm, cùng hệ sinh thái giải trí – nghỉ dưỡng đẳng cấp, không chỉ phục vụ sự kiện lớn nhất mà Việt Nam đăng cai trong thập kỷ này, mà còn để Phú Quốc tiến những bước dài để trở thành một trung tâm du lịch - kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới.