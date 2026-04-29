WB: Chi phí năng lượng năm 2026 có thể cao nhất kể từ xung đột Ukraine

(Ngày Nay) - Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định cuộc xung đột tại Trung Đông có thể đẩy chi phí năng lượng toàn cầu trong năm nay lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine vào tháng 2/2022.
Trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa toàn cầu do WB công bố ngày 28/4, nhà kinh tế trưởng Indermit Gill cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông đang tác động tới kinh tế toàn cầu theo các đợt tác động nối tiếp, trước hết thông qua việc giá năng lượng tăng, tiếp đến là giá lương thực và cuối cùng là lạm phát gia tăng.

Theo WB, chi phí năng lượng liên tiếp tăng mạnh sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran từ ngày 28/2. WB dự báo chi phí năng lượng sẽ tăng 24% trong năm nay, lên mức cao nhất kể từ cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát tháng 2/2022.

Việc eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng và là nơi thường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, gần như bị phong tỏa cũng làm gián đoạn nguồn cung nhiều loại hàng hóa quan trọng, trong đó có phân bón, qua đó ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân và năng suất cây trồng. Cụ thể, WB dự báo giá phân bón dự kiến tăng 31%, chủ yếu do giá urê tăng tới 60%, khiến khả năng tiếp cận phân bón giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Xét tổng thể, giá hàng hóa cơ bản được dự báo tăng 16% trong năm 2026 do tác động từ xung đột. WB cho biết giá các kim loại cơ bản như nhôm, đồng và thiếc có thể đạt mức cao kỷ lục, nhờ nhu cầu cao từ các ngành như trung tâm dữ liệu và xe điện.

Ngoài ra, ông Gill cảnh báo lạm phát gia tăng có thể kéo theo việc tăng lãi suất, khiến chi phí vay nợ trở nên đắt đỏ hơn, do đó gây sức ép lớn hơn đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 của từng trường
(Ngày Nay) - Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027 trên website của Sở tại địa chỉ: https://www.hanoi.edu.vn/. Căn cứ số liệu này và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Sở giao trước đó, học sinh có thể biết được "tỷ lệ chọi" của từng trường. Tuy nhiên, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.
WHO cảnh báo công tác loại trừ viêm gan tiến triển chậm
(Ngày Nay) - Công tác loại trừ bệnh viêm gan đang diễn tiến rất chậm, mặc dù thế giới có sẵn các công cụ cần thiết để đẩy lùi căn bệnh vốn cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người mỗi năm. Cảnh báo này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra trong Báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2026 công bố ngày 28/4.
Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản
(Ngày Nay) - Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Đường lên đỉnh Everest thông tuyến sau hai tuần tê liệt
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, các nhà chức trách cho biết nhóm nhà leo núi người Sherpa (tộc dân bản địa tại dãy núi Himalaya) đã khai thông thành công tuyến đường lên đỉnh Everest. Sau hai tuần bị chặn đứng bởi những tảng băng lớn cùng một cột băng khổng lồ, lộ trình này hiện đã sẵn sàng để các nhà thám hiểm tiếp tục hành trình chinh phục.