Thái Lan đối mặt thách thức kiểm soát lạm phát giữa khủng hoảng năng lượng

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xung đột Trung Đông đẩy giá năng lượng và chi phí nguyên vật liệu, chính sách tiền tệ Thái Lan đang đối mặt với thách thức phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) Vitai Ratanakorn mới đây khẳng định lạm phát hiện nay chủ yếu từ phía cung nên việc tăng lãi suất không phải là một giải pháp hiệu quả.
Trao đổi với báo giới, ông Vitai giải thích tăng lãi suất lúc này sẽ không giúp làm giảm lạm phát, mà còn triệt tiêu nhu cầu, gây hại cho nền kinh tế. BoT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và nếu lạm phát chỉ mang tính tạm thời thì sẽ không cần tăng lãi suất, còn nếu lạm phát kéo dài thì mới xem xét lại. Cũng theo Thống đốc BoT, các yếu tố quan trọng là thời gian và mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng, cũng như khả năng đảm bảo nguồn cung nguyên liệu như dầu mỏ và hóa dầu.

BoT đã triển khai giai đoạn đầu của chương trình “Secure+”, giúp các tổ chức tài chính tập trung hỗ trợ những người mắc nợ thông qua tăng thanh khoản và tái cấu trúc nợ; cho vay dựa trên tài sản thế chấp, nới lỏng tiêu chí đánh giá tín dụng; đồng thời giảm gánh nặng trả nợ và khuyến khích ngân hàng hỗ trợ khách hàng. Các biện pháp này trước mắt chỉ có hiệu lực trong 12 tháng nhằm bảo đảm các doanh nghiệp vẫn tiếp cận được tín dụng, dù doanh thu giảm hoặc chi phí tăng. Ngoài ra, chính phủ cũng đang xem xét các khoản vay ưu đãi lãi suất thấp, tương tự các công cụ đã dùng trong thời kỳ COVID-19, nhằm tăng thanh khoản cho người vay.

Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, BoT có thể triển khai thêm các biện pháp mạnh hơn như giảm lãi suất, hoãn nợ và thực thi chương trình tái cấu trúc nợ dài hạn “Fa Som”. Theo ông Vitai, các biện pháp sẽ được áp dụng tuần tự chứ không đồng loạt nhằm bảo toàn thanh khoản doanh nghiệp và ngăn các vấn đề tạm thời trở thành rủi ro mang tính cấu trúc.

