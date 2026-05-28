Xem "Miền lưu dấu" tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Trưng bày diễn ra trong 2 đợt: từ 28/5 đến 8/6 và từ 30/6 đến 23/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành). Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Hội nghị “Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống Bảo tàng tại TPHCM” do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026) và kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Miền lưu dấu là chuyên đề nghệ thuật đồ họa, giới thiệu các tác phẩm thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, gồm hơn 70 tranh khắc gỗ, khắc kẽm, thạch bản… được cấu trúc theo các chủ đề như những “miền” nội dung liên kết với nhau.

Trong đó, khách tham quan có thể đến với “Những ký ức còn lại” để ngắm nhìn các tác phẩm về lịch sử kháng chiến của các họa sĩ như Lê Lam, Huỳnh Quốc Trọng, Trịnh Kim Vinh, Phạm Nguyên Cẩn…

Còn Những nơi đã đi qua lưu dấu những địa danh và bản sắc tiêu biểu của đất nước qua nghệ thuật khắc gỗ, như: Bến xe thổ mộ chợ Bến Thành của Lê Thanh Trừ, Phố cổ Hội An của Trần Nguyên Đán, Vịnh Hạ Long của Nguyễn Đức Hòa, Chợ nổi của Nguyễn Phú Hậu, Hội đền Hùng của Trần Khánh Chương… “Đây chính là sự giao hòa giữa chất liệu truyền thống và tư duy sáng tác hiện đại, để từ đó các họa sĩ gửi gắm lòng trân trọng cùng niềm tự hào dành cho quê hương, đất nước” – ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM nhận định.

Các tác phẩm thạch bản của họa sĩ Lê Bá Đảng được giới thiệu ở chủ đề “Những không gian đang chuyển động”. Qua những tìm tòi trong kỹ thuật in chồng màu, xử lý sắc độ và bề mặt, tác phẩm của Lê Bá Đảng vượt khỏi việc tái hiện thực tại để tạo nên những không gian giàu chuyển động, chiều sâu và tính triết luận.

Cuối cùng là “Những ngày đang sống” với những hình ảnh gần gũi của đời sống đương đại qua các tác phẩm như: Biệt phố làng chài, Lò gạch Sa Đéc, Sau lũy tre làng, Các bà cụ têm trầu ngày hội, Làm bánh chưng…

Thông qua kỹ thuật thể hiện đa dạng, những tác phẩm trong chuyên đề góp phần khẳng định khả năng biểu đạt phong phú của nghệ thuật đồ họa. Trưng bày “Miền lưu dấu” mang đến một không gian nghệ thuật ý nghĩa – nơi mà dù kiên định với truyền thống hay tìm tòi cái mới, dù là mô tả thực tại hay suy tưởng trừu tượng, nghệ thuật vẫn luôn kể câu chuyện nhân sinh, giúp con người nhìn nhận cuộc sống hôm nay bằng một tâm thế trân trọng hơn.