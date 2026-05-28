Hà Nội: 950 câu chuyện hiếu học tại triển lãm “Sỹ tử 3-Chuyện sỹ tử”

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Không gian trưng bày của triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm của 22 họa sỹ trẻ, khai thác chủ đề đạo học, ký ức học đường và tinh thần hiếu học của người Việt dưới góc nhìn đương đại.
Đại diện đơn vị đồng tổ chức, TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu khai mạc
Đại diện đơn vị đồng tổ chức, TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu khai mạc

Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chiều 27/5, triển lãm nghệ thuật “Sỹ tử 3-Chuyện sỹ tử” đã khai mạc tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Không chỉ tái hiện hình ảnh các sỹ tử xưa, triển lãm còn mang đến 950 câu chuyện học tập đầy cảm xúc từ khắp mọi miền đất nước.

Triển lãm do Nhau Studio phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Hiệp hội Màu nước quốc tế tại Việt Nam-chi nhánh phía Bắc tổ chức từ ngày 27/5-30/6/2026.

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 40 tác phẩm của 22 họa sỹ trẻ, khai thác chủ đề đạo học, ký ức học đường và tinh thần hiếu học của người Việt dưới góc nhìn đương đại. Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ những biểu tượng quen thuộc của truyền thống hiếu học như thầy giáo Chu Văn An, hình ảnh sỹ tử ôn thi hay giai thoại đèn đom đóm vỏ trứng của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là không gian trải nghiệm mang tên “Vườn Trạng Nguyên.” Tại đây, 950 câu chuyện thực tế về hành trình học tập được gửi về từ nhiều thế hệ, ngành nghề và vùng miền trên khắp Việt Nam. Không gian được thiết kế bằng các chất liệu thủ công truyền thống như giấy dó, nón lá hay tre đan, góp phần kết nối tinh thần hiếu học với giá trị văn hóa Việt.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn sự kiện năm nay sẽ góp phần cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học trong xã hội và nhiều hơn thế. Những câu chuyện này không chỉ là học tập trong nhà trường mà còn là học trong cuộc đời, học trong nghề nghiệp”.

PV
Hà Nội triển lãm Sỹ tử 3-Chuyện sỹ tử Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.
Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc
Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc
(Ngày Nay) - Hợp tác cùng Hot Panda Media, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026 đã mở ra chương tiếp theo cho một trong những sáng kiến ngoại giao văn hóa được mong đợi nhất trong mối quan hệ Việt Nam - Úc. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024, chương trình năm nay đến với Hà Nội và Huế với quy mô mở rộng, bước ra khỏi định dạng Toạ đàm và Biểu diễn quen thuộc để vươn tới một sân khấu nghệ thuật lớn hơn.
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó các vụ cháy rừng, còn chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt.