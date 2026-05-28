Hà Nội: 950 câu chuyện hiếu học tại triển lãm “Sỹ tử 3-Chuyện sỹ tử”

Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chiều 27/5, triển lãm nghệ thuật “Sỹ tử 3-Chuyện sỹ tử” đã khai mạc tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Không chỉ tái hiện hình ảnh các sỹ tử xưa, triển lãm còn mang đến 950 câu chuyện học tập đầy cảm xúc từ khắp mọi miền đất nước.

Triển lãm do Nhau Studio phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Hiệp hội Màu nước quốc tế tại Việt Nam-chi nhánh phía Bắc tổ chức từ ngày 27/5-30/6/2026.

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 40 tác phẩm của 22 họa sỹ trẻ, khai thác chủ đề đạo học, ký ức học đường và tinh thần hiếu học của người Việt dưới góc nhìn đương đại. Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ những biểu tượng quen thuộc của truyền thống hiếu học như thầy giáo Chu Văn An, hình ảnh sỹ tử ôn thi hay giai thoại đèn đom đóm vỏ trứng của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là không gian trải nghiệm mang tên “Vườn Trạng Nguyên.” Tại đây, 950 câu chuyện thực tế về hành trình học tập được gửi về từ nhiều thế hệ, ngành nghề và vùng miền trên khắp Việt Nam. Không gian được thiết kế bằng các chất liệu thủ công truyền thống như giấy dó, nón lá hay tre đan, góp phần kết nối tinh thần hiếu học với giá trị văn hóa Việt.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn sự kiện năm nay sẽ góp phần cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học trong xã hội và nhiều hơn thế. Những câu chuyện này không chỉ là học tập trong nhà trường mà còn là học trong cuộc đời, học trong nghề nghiệp”.