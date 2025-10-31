Xây dựng định hướng đổi mới hoạt động MTTQ, đáp ứng yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

(Ngày Nay) - Sáng ngày 31/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học "Xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030".
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ: Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn được duy trì nền nếp, nội dung nghiên cứu đa dạng, phong phú và đã đạt được những kết quả tích cực. Các đề tài, đề án khoa học được nghiên cứu trong những năm gần đây đã góp phần làm rõ nhiều vấn đề lý luận, pháp lý có liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; nghiên cứu, đánh giá được thực trạng hoạt động của MTTQ các cấp trên nhiều lĩnh vực từ Trung ương xuống địa phương, trên cơ sở đó đưa ra được nhiều giải pháp có giá trị ứng dụng vào thực tiễn. Tuy vậy, nhìn tổng thể, công tác nghiên cứu khoa học của Cơ quan hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đi vào vận hành mô hình mới từ ngày 1/7/2025 với những đổi mới cơ bản về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Vì vậy, một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra cho công tác nghiên cứu khoa học của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là cần xây dựng định hướng nghiên cứu trước mắt và trong nhiệm kỳ mới với nhiều nội dung cơ bản, toàn diện, có tính chiến lược, đề cập được những vấn đề lý luận mới phát sinh từ thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức, mô hình hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hiện nay và yêu cầu xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Trên cơ sở những định hướng đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần triển khai xây dựng thành kế hoạch nghiên cứu khoa học hằng năm, kế hoạch khoa học 5 năm với những nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát cụ thể để đánh giá đúng thực trạng thực hiện các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, thực trạng tổ chức, hoạt động của Mặt trận hiện nay; chỉ ra vướng mắc, bất cập trong cơ chế vận hành, mô hình hoạt động; phân tích, dự báo được những vấn đề mới phát sinh, góp phần làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận, đề xuất được các giải pháp đổi mới cơ bản, toàn diện, có tính khả thi, phù hợp với mô hình, nội dung, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, gắn với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới - bà Hà Thị Nga khẳng định.

Các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết, yêu cầu xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đánh giá khái quát các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thời gian qua; phân tích làm rõ vai trò của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong tổ chức và hoạt động, từ đó đề xuất những nội dung, định hướng nghiên cứu khoa học của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

