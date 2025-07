6 tháng đầu năm, xử lý 310.058 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(Ngày Nay) - Chiều 10/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chủ động nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mang lại hiệu quả cao.

Cùng với việc tiếp tục tham mưu cho Bộ Công an cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người dân, đặc biệt tập trung tuyên truyền về các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để nâng cao ý thức tự giác, ứng xử văn minh của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh, hiện đại trong nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời nhận diện và xử lý quyết liệt các nhóm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được xác định là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó đặc biệt đã bổ sung xử lý thêm 2 nhóm hành vi so với năm trước. Đó là: Nhóm hành vi liên quan đến kinh doanh vận tải vi phạm các quy định an toàn trong khi điều khiển phương tiện và nhóm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là quản lý, điều hành, phát hiện, ghi nhận và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Do đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2024, ùn tắc giao thông được kiềm chế.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 vụ (24,25%), giảm 201 người chết (3,66%), giảm 3.203 người bị thương (33,9%).

Ùn tắc giao thông xảy ra 28 vụ, trong đó nguyên nhân do tai nạn giao thông12 vụ (42,8%), lưu lượng phương tiện tăng cao 14 vụ (50%), sự cố 1 vụ (3,6%); do đường đang thi công 1 vụ (3,6%).

Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 54 vụ tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, gây rối trật tự công cộng, lực lượng chức năng bắt giữ 402 đối tượng. Trong đó, khởi tố 13 vụ gây rối trật tự công cộng, 201 đối tượng, xử lý hành chính 41 vụ, 136 đối tượng; 65 đối tượng chưa đủ 16 tuổi bàn giao địa phương và gia đình quản lý theo đúng quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 1,67 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tước 149.070 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ trên 424 nghìn phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2024, xử lý giảm 469,6 nghìn trường hợp (21,96%).

Cụ thể, trên đường bộ xử lý 1,63 triệu trường hợp vi phạm. Trong đó, có 310.058 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 16,46%), 2.397 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,13%), 18.627 trường hợp chở hàng quá tải (chiếm 0,99%), 398,822 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ (chiếm 21,18%), 76.507 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường (chiếm 4,06%). Xử lý 38.651 trường hợp ở lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chiếm 2,36% các trường hợp vi phạm bị xử lý.

Trên đường sắt, xử lý 1.749 trường hợp. Công an các địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức rào đóng, xóa bỏ 179 lối đi tự mở và thu hẹp 78 lối đi tự mở tại các địa phương.

Trên đường thủy xử lý 30.833 trường hợp, trong đó có 82 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 0,26% các hành vi vi phạm), 17.894 trường hợp chở quá vạch dấu mớn nước an toàn (chiếm 55,96%)...

Thông qua các mặt công tác lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 1.524 vụ việc phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 1.587 đối tượng (trong đó có 5 đối tượng truy nã, 60 đối tượng nhập cảnh trái phép). Thu giữ 141,8 kg và 247.413 viên ma túy tổng hợp; 107.070 bao thuốc lá ngoại cùng nhiều mặt hàng có giá trị khác bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.